С больной головы на здоровую: в российской исламофобии Кадыров обвинил "украинских фашистов"

Гауляйтер Чечни наконец-то соизволил впервые прокомментировать скандал с отчислением студенток медколледжа в Ростовской области за ношение хиджабов. Вы будете смеяться, но по версии Рамзана Кадырова, студенток отчислили "украинские фашисты".

Кадыров назвал ответственных за это решение "не гражданами России" и "фашистами". Слова руководителя Чечни приводит государственное агентство "Грозный-информ".

"Кто не разрешает строить мечети, кто не разрешает носить хиджабы, исламскую форму одежды, они тоже являются частью украинского фашизма. Поэтому мы призываем всех, чтобы отнеслись к нам с уважением, или мы должны будем принимать меры", – заявил глава Чечни.

Напомним, об отчислении пятерых студенток-мусульманок из Новочеркасского медицинского колледжа стало известно 20 января после того, как девушки обратились к юристу и записали видео с рассказом о своей ситуации.

Приказ об отчислении студенток подписал исполняющий обязанности директора образовательного учреждения Игорь Шикуля. Впоследствии он объяснил свое решение внутренними правилами колледжа и заявил, что среди отчисленных якобы не было студенток из Чечни.

Кстати, совсем недавно российские пропагандисты, вроде проармянского военкора Пегова, точно также распространяли информацию о том, что якобы сожжение Корана в Стокгольме устроили "украинские нацисты". Потом слово "украинские" убрали и оставили просто нацисты, что в целом верно, хотя еще недавно эти нацисты работали в российских пропагандистских структурах.

В общем, "украинские фашисты" стали идеальным способом переложить российские проблемы с больной головы на здоровую. Раз уж на то пошло, может Кадыров обратит внимание на "украинских фашистов" в ФСИН, МВД, МО РФ, Министерстве юстиции, наконец... в Кремле?