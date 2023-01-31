Вашингтон будет давить на Египет, чтобы тот соблюдал права человека

США будут продолжать призывать Египет к принятию мер в области прав человека, включая освобождение большего количества политических заключенных и гарантии свободы выражения мнений, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Каир в понедельник.



Блинкен прибыл в воскресенье в Египет, что стало первой остановкой в ​​трехдневном региональном туре, направленном на снижение напряженности между Израилем и Палестиной после недавней вспышки насилия.

После встреч со своим египетским коллегой Самехом Шукри и президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси Блинкен сообщил журналистам, что Египет предпринял «важные шаги» в защите религиозных свобод, расширении прав и возможностей женщин и освобождении некоторых заключенных.

В последние месяцы Египет освободил некоторых видных политических заключенных в рамках мер по реагированию на международную критику, хотя многие другие остаются по прежнему в тюрьме, в том числе британско-египетский активист Аляа Абдель-Фаттах.

«Но опасения, которые у нас остались, и в духе откровенности и духе партнерства, которые у нас есть, мы выразили их очень четко», — сказал Блинкен, добавив, что он поднимал дела отдельных заключенных.

Администрация президента США Джо Байдена приостановила некоторую военную помощь, сославшись на несоблюдение условий прав человека, хотя правозащитные группы настаивали на более активных мерах.

В воскресенье Блинкен встретился с четырьмя активистами, чтобы обсудить ситуацию с правами человека в Египте, среди них был Хоссам Бахгат, глава известной местной группы «Египетская инициатива за права личности».

При Сиси, который в качестве командующего армией руководил свержением в 2013 году первого демократически избранного президента Египта Мохамеда Мурси, Египет стал свидетелем длительного подавления политического инакомыслия, журналистов и исламистов.

Местные и международные правозащитные группы обвиняют Сиси в том, что он руководил самым жестоким за последние десятилетия подавлением прав человека в Египте, при этом десятки тысяч его критиков уже находятся за решеткой. Некоторые пострадали от медицинской халатности и были оставлены медленно умирать, в то время как десятки других были казнены или находятся в камерах смертников.