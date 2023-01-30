"Все наши просьбы о Татарстане и Дагестане находят ответ": Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на днях сделал очередные заявления об отношениях с Россией, которые мы не можем не прокомментировать. Это случилось, когда он выступал перед молодежью в городе Биледжик, передает телеканал TRT Haber.

Эрдоган начал с того, что его отношения с российским коллегой Владимиром Путиным основаны на честности.

«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ », — сказал он.

Напомним, что ранее, в 2021 году лидер Партии националистического движения (МНР, состоит в коалиции с правящей Партией справедливости и развития) Девлет Бахчели подарил Эрдогану карту «Тюркского мира», на которой в него были включены почти 20 российских регионов, в том числе Татарстан и Дагестан.

Тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров не увидел в подарке «ничего зазорного» и заявил, что турецкая сторона стремится поддерживать связи с «соплеменниками».



«И у нас есть такой ареал из наших соплеменников и наших соотечественников, мы тоже можем покрасить карту мира в определенные цвета, придавая им различную тональность», — сказал Лавров.

Он добавил, что МИД РФ «нормально» относится к культурологическому сотрудничеству Турции с другими тюркоязычными народами, если речь идет о поддержании языковых традиций, гуманитарном и образовательном обмене.

В принципе мы теперь можем сопоставить слова Лаврова с тем, что сказал Эрдоган и сделать неутешительный вывод - официальную Анкару вполне устраивает то, что происходит с положением тюркских народов. Хотелось бы сказать мусульманских, но будем честны, вряд ли Анкару волнуют мусульмане России в целом.

Было бы интересно узнать, что это за просьбы были у турок относительно Татарстана и Дагестана, и как они были исполнены. Но очевидно, что просьб не сажать в тюрьмы за чтение турецких богословов Саида Нурси или Османа Нури Топбаша там не было.