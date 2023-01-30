В Иран возвращается бумеранг гибридных войн

В минувшие выходные военно-промышленные объекты Ирана подверглись атаке беспилотников неустановленной стороны. Удары были нанесены в ночь на субботу главным образом по объектам в Исфахане, а также Хамадане, Хойе, Гарахе, Тебризе, Кередже, а в ночь на воскресенье в Мехабаде и на сирийско-иракской границе.

Комментаторы сразу начали обыгрывать темы начала специальной военной операции против Ирана с целью его демилитаризации и нанесения против него превентивного удара. А доброхоты путинской России и хомейнистского Ирана из числа прокремлевских "мусульманских блогеров", возмущаться тому, что против тех, кто это делает, не будут введены те санкции, которые вводятся против России, напавшей на Украину.

Понятно, что у них болит сердце (или что там у них вместо него) за хомейнистский Иран, подвергшийся этим ударам, и за путинскую Россию, которую обижают, аж вводя против нее санкции. Но придется остудить их пыл и их (не)праведный гнев против "двойных стандартов". Ведь "специальную военную операцию" против Ирана (пока) никто не объявлял, а атаке его подвергли неустановленные лица. Может быть, какие-то вежливые люди, а может быть силы самообороны, купившие беспилотники в военторге. Так что, все претензии к ним.

Ну, а если серьезно, хомейнистский режим начинает пожинать плоды своей политики гибридных войн. Ведь он официально "не поставляет" иранские беспилотники России, но откуда-то они у нее берутся и бомбят критическую инфраструктуру Украины, оставляя гражданское население без света и тепла, а нередко лишая жизней простых людей. Точно также он "не воевал" в Йемене на стороне хуситов, но откуда-то у них появлялись и иранское оружие, и иранские и ливанско-хомейнистские военные инструктора. Да и посольство Азербайджана в Иране недавно тоже расстреляли неизвестные, правда, почему-то реакция иранских властей на это была весьма спокойной, а иных комментаторов чуть ли не одобрительной.

В общем, бумеранг гибридных войн, запущенный хомейнистским режимом, возвращается по нему. И горевать тут не о чем, так как его место - на свалке истории.