Враг хочет вашего пушечного мяса

Чеченские оппозиционные каналы со ссылкой на решившего предупредить земляков кадыровца сообщают о новых разнарядках грести на войну всех жителей Чечни в возрасте от 18 до 55 лет (https://youtu.be/2nZ4GzC5Uhw).

Правдива ли эта информация, пока сказать сложно, но то, что такое решение абсолютно логично и более того, неизбежно, предельно ясно из наложения друг на друга двух трендов.

С одной стороны, Запад принял решение начать обеспечивать Украину оружием всерьез, а не по самому минимуму, как до сих пор, чтобы сломать там российскую оккупационную армию.

С другой стороны, все наблюдатели в один голос говорят, что российские оккупанты ведут наступления на Донбассе, в частности, в Бахмуте и Угледаре, не считаясь с потерями в живой силе, то есть, буквально заваливая противника трупами.

Надо отметить, что ситуация там крайне сложна и для украинцев. Они тоже несут очень значительные потери, в связи с чем и в Украине все больше мужчин забирается по мобилизации на войну. Однако во-первых, у украинцев просто нет выбора - они банально защищают свою землю и прекрасно знают, что если перестанут это делать, то будут истреблены или порабощены. Во-вторых, если такие потери несут обороняющиеся украинцы, то по всем законам военных действий у наступающих россиян они в разы больше.

Это подтверждается множеством свидетельств. В частности, как стало известно, из порядка 50 тысяч завербованных вагнеровцами зэков, уже уничтожено порядка 30 тысяч, и как раз в боях на Донбассе. Нет сомнения, что и остатки будут потрачены там же, потому что даже в случае взятия Бахмута и Угледара впереди еще Славянск и Краматорск, которые штурмовать будет еще сложнее и потери там будут еще больше. И все это еще до прихода в Украину новых партий вооружения.

Так что, уже набранное пушечное мясо заканчивается, а остановить его использование Путин не может никак. Напротив, ему нужно ускорить и увеличить темпы этого использования, чтобы успеть добиться успехов до того момента, как в Украину придут новые партии оружия и будут сформированы новые украинские ударные группировки, которые пойдут в наступление на оккупантов.

Поэтому планы по набору нового пушечного мяса в регионах "РФ" выглядят и как логичные, и как неизбежные, как бы сейчас ни утверждали обратное кремлевские главари. Ну и конечно такие регионы как Чечня и остальной Кавказ, а также другие нацреспублики с боевитым мужским населением рассматриваются ими как главные источники поставок этого пушечного мяса. Ведь так они смогут "совместить полезное с приятным" - пополнить свою армаду, с одной стороны, и сократить поголовье "басурман", с другой стороны, выбив их наиболее боеспособную часть.

Что в этой ситуации делать, говорилось не раз - уезжать, прятаться и прятать, протестовать, отбивать своих, в случае попадания на фронт сдаваться в плен при первой возможности и так далее. Но главное - будить, будить все еще спящий у многих людей разум, чтобы они однозначно понимали, что их мужей, сыновей, братьев, племянников и так далее хотят принести в жертву тем, кто бомбил и "зачищал" их в двух чеченских войнах, кто депортировал их в товарных составах, кто до этого сжигал их аулы и разорял родовые кладбища.

Чеченская поговорка учит тому, что мужчина не тот, кто может воевать, а тот, кто знает, кто его враг. Но для начала мужчина хотя бы не должен воевать за своего врага, не жертвовать ради него самым дорогим, что у него есть в этой дуние.