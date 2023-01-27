Крымских татар наказали за поддержку своих земляков

Российские суды в оккупированном Симферополе вынесли решение о крымских татарах, задержанных 25 января возле здания оккупационного Киевского районного суда Симферополя за то, что пришли поддержать своих земляков, арестованных в Джанкойском районе 24 января.

Об этом сообщила правозащитница, жена политзаключенного Сейрана Салиева - Мумине Салиева на странице в Фейсбуке.

Крымские татары получили от 10 до 16 суток административного ареста.

Среди них есть люди с инвалидностью. В частности, 58-летний Куртнезиров Энвер имеет инвалидность из-за компрессионного перелома позвоночника. Ему присудили 10 суток ареста.

Жалилов Мидат с инвалидностью из-за отсутствия одной почки проведет за решеткой 10 суток. Умеров Руслан с инвалидностью получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что в Джанкойском районе оккупированного Крыма 24 января с самого утра прошли шесть обысков в домах крымских татар. Были задержаны шесть крымских татар.

При этом в дом Экрема Кроша во время обыска были подброшены книги, его обвинили в терроризме, рассказала его жена. Жены Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова также сообщили о подброшенных им в дом книгах.

К задержанным отказались допустить адвокатов.

25 января в Симферополе силовики задержали десятки человек у здания Киевского районного суда, пришедших поддержать арестованных накануне крымских татар. Киевский районный суд Симферополя объявил меру пресечения шести крымским татарам, которых силовики арестовали после обысков их домов в Джанкойском районе 24 января, - содержание под стражей на 2 месяца до 24 марта.

Прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) в связи с незаконными обысками и задержаниями представителей коренного крымскотатарского народа.