Парламент Чечни предлагает не запрещать религиозную литературу

Парламент Чечни внес в Госдуму предложение запретить признавать экстремистскими материалами Библию и другие христианские писания, а также Коран, сборники хадисов, труды четырех канонических мазхабов, Танах (название еврейской Библии) и Ганджур (часть тибетского буддийского канона).

В пояснительной записке за подписью главы парламента Магомеда Даудова, власти Чечни обращаются к ст.28 Конституции, в которой сказано о свободе совести и вероисповедания. Несмотря на это, утверждается в документе, в судебной практике есть дела о запрете религиозных источников, что “приводит к общественному резонансу и массовым возмущениям”.

Вместе с тем, чеченский парламент также предлагает обязать суды приглашать на рассмотрение дел об экстремистских материалах специалистов тех религий, о которых будет идти речь.

Предложения по внесению изменений в Кодекс административного судопроизводства и закон о противодействии экстремистской деятельности еще не были предварительно рассмотрены в Госдуме.

При том, что инициатива сама по себе позитивная, есть сильные сомнения, что она реально как-то повлияет на устоявшуюся практику по запрету книг. Ведь если послушать российские власти, то они никогда и не запрещают священные книги. Под запрет попадает какой-нибудь перевод или комментарий, или книга ученого, а настоящий арабский Коран или Сахих Бухари, говорят они, никто конечно же не запрещает. Вряд ли также кто-то будет запрещать арабский текст Хидоя аль-Маргинани или Мухтасар Халила, в этом нет смысла.

Так что деятельность кадыровского парламента это тот случай, когда можно сказать "и поздно и мало".