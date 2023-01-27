На посольство Азербайджана в Иране совершено нападение

По меньшей мере 1 человек погиб и еще двое получили ранения в результате вооруженного нападения на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране в пятницу.

Подробности о том, кто мог совершить нападение, и каковы были мотивы пока не ясны.

Министерство иностранных дел Азербайджана заявило, что в результате «вероломного нападения» был убит глава службы безопасности посольства, а двое других охранников получили ранения.

"Нападавший уничтожил пост охраны из автомата Калашникова и убил руководителя службы безопасности. При предотвращении нападения также были ранены двое охранников посольства. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Подозреваемый в нападении задержан, сообщают азербайджанские государственные СМИ.

В настоящее время ведется расследование «вероломного нападения», говорится в сообщении министерства.

В министерстве заявили, что общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация по деталям дела.

Президент Ильхам Алиев назвал нападение на посольство своей страны «террористическим актом» и потребовал скорейшего расследования.

«Решительно осуждаю террористический акт, совершенный у посольства Азербайджана в Тегеране», — написал Алиев в Twitter.

Подозреваемый вошел в посольство с двумя детьми и мог быть мотивирован «личными проблемами», сообщило полуофициальное информационное агентство Ирана Tasnim со ссылкой на начальника полиции.

Тем не менее, кадры наблюдения, опубликованные иранским государственным новостным агентством Press TV, показали, что вооруженный преступник в одиночку вошел в посольство и открыл огонь внутри здания, а затем подрался с одним человеком, который пытался его остановить.

Информационное агентство иранской судебной системы Mizan процитировало иранского прокурора Мохаммада Шахриари, который сообщил, что жена стрелявшего исчезла в апреле после визита в посольство. Шахриари добавил, что мужчина полагал, что его жена все еще находилась в посольстве во время нападения.

Турция, имеющая тесные связи с Азербайджаном, осудила «вероломное нападение» и призвала привлечь виновных к ответственности. «Азербайджан никогда не бывает одинок», — написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Отношения между Баку и Тегераном традиционно были натянутыми, поскольку тюркоязычный Азербайджан является близким союзником Турции, исторического соперника Ирана.