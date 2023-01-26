Шведские исламофобы валят друг на друга вину за сожжение Корана

В продолжение истории с сожжением Корана в Швеции прямо сейчас среди шведских ультраправых происходит забавный разбор полетов с перекладыванием ответственности друг на друга.

Как мы ранее сообщали, журналист Чанг Фрик, сотрудничавший с Russia Today, рассказал, что ультраправый альтернативный новостной сайт Exakt24 сообщил ему о планах датчанина Расмуса Палудана сжечь Коран и упомянул, что тому нужна помощь, чтобы оплатить пошлину, потому что он не может вовремя перевести деньги в Швецию.

Но когда к Exakt24 обратились за комментариями, они рассказали другую историю. По их словам, именно Фрик первым связался с ними и сказал, что хочет найти кого-то, кто сожжет Коран, за что он предложит покрыть расходы. Порекомендовали Палудана.

Exakt24 прямо заявляет, что Чанг Фрик был движущей силой в доставке Палудана в Швецию. Фрик оплатил заявку Палудана на получение разрешения на демонстрацию, а также пообещал оплатить билеты на самолет Палудана.

"- Это Фрик позвонил мне и хотел связаться с кем-то, кто мог бы сжечь Коран. Я устроил встречу Расмуса Палудана и Чанга Фрика. Теперь он пытается обвинить в этом меня. Это очень странно", говорит источник в Exakt24.

"- Я сначала позвонил человеку, который не хотел, потом позвонил Палудану и сказал, что Чанг Фрик может рассмотреть вопрос об оплате авиабилета и транспорта."

Таким образом истории о том, кто подтолкнул Расмуса Палудана из Дании в Швецию, чтобы совершить сожжение Корана, расходятся.

"- Я подумал, что это хорошая идея сделать рекламную кампанию, и я буду там сниматься. Но это абсолютно не я платил или устраивал. Это Чанг Фрик во всем. Меня удивляет, что он говорит, что за этим стою я, — говорит корреспондент Exakt24.

Отметим, что в данной ситуации никто не хочет брать на себя полную ответственность за такой акт богохульства, и даже чтобы найти исполнителя, приходится искать реального совершенно отбитого урода, который на это согласится.

Фрик сам отрицает свою роль в организации сожжения Корана, но подтверждает, что оплатил заявление на получение разрешения в полиции. Он говорит, что заплатил деньги только потому, что репортер Exakt 24 не хотел, чтобы его имя было связано с разрешением на демонстрацию. При этом себя называет нейтральным наблюдателем (достаточно к нему зайти в твиттер, чтобы понять, что он далеко не нейтрален), а Палудан ему был интересен как объект для интервью. Всю ситуацию он буквально назвал "е...ным цирком".

В итоге что мы имеем? Скорее всего вся акция была организована человеком с давними связями с Россией (см. на фото). Для чего он пригласил из Дании еще одного человека, связанного с Россией (кто не в курсе, на последних выборах в Дании список партии Stram kurs возглавлял другой сотрудник Russia Today).

В итоге перспективы Швеции по вступлению в НАТО туманны, а между Анкарой и Стокгольмом встали разногласия, о которых договориться сейчас будет уже труднее. Кому выгодно? Да все опять же на фотографии.