Достопримечательности Йемена и Ливана внесены в список исчезающих объектов ЮНЕСКО

Достопримечательности древнего йеменского царства и модернистский бетонный выставочный парк в Ливане были добавлены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, находящегося под угрозой, в рамках «экстренной процедуры», направленной на лучшее сохранение заброшенных объектов.

На внеочередном заседании в среду Комитет всемирного наследия культурного агентства ООН заявил, что решил внести в список семь важных достопримечательностей древнего йеменского королевства Саба и Международную ярмарку Рашида Карами в Триполи, чтобы обеспечить доступ к «расширенной международной помощи, как технические, так и финансовые».

Доисламское йеменское царство Саба, которое когда-то простиралось от Саны до Мариба, теперь же на его территории проходит один из основных линий фронта, разделяющих повстанцев-хуситов и силы, поддерживаемые военной коалицией под руководством Саудовской Аравии.

Угроза разрушения от продолжающейся войны, начавшейся в 2014 году, была названа основной причиной добавления достопримечательностей, в том числе нескольких древних храмов, плотины и руин старого Мариба.

Семь археологических памятников свидетельствуют о сложной централизованной администрации царства, когда оно контролировало большую часть пути благовоний через Аравийский полуостров.

«Ирригационная система древнего Мариба отражает технологическое мастерство в гидрологической инженерии и сельском хозяйстве в масштабах, не имеющих аналогов в древней Южной Аравии, что привело к созданию крупнейшего древнего искусственного оазиса», — говорится в сообщении ЮНЕСКО.

Точно так же Комитет всемирного наследия использовал экстренную процедуру для включения в список Международной ярмарки Рашида Карами в Ливане из-за ее «тревожного состояния сохранности, отсутствия финансовых ресурсов для ее обслуживания и скрытого риска предложений по развитию, которые могут повлиять на целостность комплекса».

Ярмарка была спроектирована в 1962 году бразильским архитектором Оскаром Нимейером на участке площадью 70 гектаров, расположенном между историческим центром Триполи и портом Аль-Мина.

Нехватка финансирования постоянно мешала строительству, прежде чем наполовину построенный участок не был в конечном итоге заброшен после начала гражданской войны в середине 1970-х годов.

«С точки зрения масштаба и богатства формального выражения, это одно из главных представительных произведений современной архитектуры 20-го века на арабском Ближнем Востоке», — говорится в сообщении ЮНЕСКО.

С 2019 года Ливан охвачен экономическим кризисом , и с тех пор валюта потеряла более 90 процентов своей стоимости. Финансовый кризис вверг три четверти населения в нищету, а миллионы людей изо всех сил пытаются справиться с одной из самых высоких в мире темпов инфляции.