Резня в Дженине: израильтяне убили девять палестинцев

По меньшей мере девять палестинцев, в том числе пожилая женщина, были убиты в четверг в результате израильского рейда в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что девять человек были застрелены израильскими войсками, еще 16 получили ранения. По его словам, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Вооруженные до зубов солдаты въехали в лагерь, как сообщается, на коммерческом грузовике, и открыли огонь по жителям, пытавшимся заблокировать их въезд.

По сообщениям местных СМИ, армия вошла в этот район с помощью бульдозеров и нацелилась на здание, которое использовалось в качестве места встречи.

В офисе президента Палестины Махмуда Аббаса заявили, что убийства были «резней, устроенной израильским оккупационным правительством в тени международного молчания».

«Именно это побуждает оккупационное правительство совершать массовые убийства нашего народа на глазах у всего мира», — заявил представитель Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Один из убитых был идентифицирован как Сайеб Иссам Махмуд Изрейки, 24 года, который был доставлен в местную больницу после того, как попал под израильский огонь. Позже он скончался от полученных ран.

Министр здравоохранения Палестины Май аль-Кайлех заявил, что медицинские работники Красного Полумесяца не смогли эвакуировать раненых из-за того, что израильские солдаты ограничили доступ в лагерь беженцев.

Он добавил, что израильские силы «штурмовали правительственную больницу Дженина и преднамеренно применили баллончики со слезоточивым газом в педиатрическом отделении больницы».

Армия Израиля подтвердила сообщения о проникновении солдат в лагерь, заявив, что это было сделано в ответ на сообщения разведки о готовящемся «террористическом нападении».

В результате последних убийств число погибших палестинцев, убитых в этом году, достигло 29 человек.

Израильские силы почти каждую ночь проводят операции по поиску и аресту на Западном берегу, которые часто оборачиваются смертельным исходом.

Большинство рейдов в последние месяцы были сосредоточены на Наблусе и Дженине, где из-за усиливающихся израильских репрессий растет палестинское вооруженное сопротивление.