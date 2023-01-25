Аль-Азхар призывает к бойкоту Швеции и Голландии

Высшее религиозное учреждение Египта в среду призвало мусульман всего мира бойкотировать шведские и голландские товары из-за осквернения Корана ультраправыми экстремистами в двух европейских странах.

Призыв Аль-Азхара, крупнейшего религиозного учреждения мусульманского мира, является последним в череде негативных реакций со стороны мусульманского мира на инциденты в Швеции и Нидерландах.

В субботу датский антиисламский активист Расмус Палудан сжег Коран возле посольства Турции в столице Швеции Стокгольме. В воскресенье Эдвин Вагенсвельд, голландский лидер ультраправого движения Pegida, вырвал страницы из Корана возле голландского парламента в Гааге и растоптал их.

Египетская газета «Аль-Азхар» назвала эти акции оскорблением мусульман и заявила, что бойкот обеих стран будет надлежащим ответом правительствам, которые защищают «варварские преступления под бесчеловечным и аморальным лозунгом, который они называют свободой слова».

В восточном пакистанском городе Лахоре сотни людей протестовали во вторник и осуждали осквернение. Протесты также прошли в двух крупнейших турецких городах, Стамбуле и Анкаре.

После инцидента в Стокгольме президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал Швеции, что не следует ожидать поддержки Анкары в попытке присоединиться к военному альянсу НАТО на фоне войны России с Украиной. Он также раскритиковал Швецию за то, что она позволила провести демонстрации РПК позже в субботу возле посольства Турции.