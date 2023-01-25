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Израильские силы убили палестинца на оккупированном Западном берегу

25 января в 16:32 Якуб Хаджич 0

Израильские военные убили палестинца в оккупированном городе Калькилия на Западном берегу в среду, сообщают палестинские официальные лица.

Министерство здравоохранения Палестины назвало имя погибшего, это 20-летний Ариф Абдуль-Насер ​​Лахлуха из лагеря беженцев Дженин. 

Палестинское СМИ Wafa сообщило, что Лахлух был убит на глазах у своих матери и брата. Израильские военные заявили, что Лахлух был застрелен после того, как попытался напасть с ножом на солдата на военном блокпосту. 

В результате последнего инцидента число палестинцев, убитых в этом году, достигло уже 19 человек, в том числе трое детей. И это даже не закончился еще январь.

В 2022 году израильские силы убили на оккупированном Западном берегу больше палестинцев, чем за любой один календарный год после Второй интифады.

В 2022 году в результате израильских атак на оккупированных территориях погибло не менее 220 человек, в том числе 48 детей. Из общего числа погибших 167 человек с Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима и 53 человека из сектора Газа.

Ранее в среду израильские силы разрушили дом Удая Тамими, палестинца, который в прошлом году якобы убил израильскую солдатку. 

После стрельбы на контрольно-пропускном пункте в октябре Израиль начал недельную операцию, кульминацией которой стала смерть Тамими. 

Израильская политика сноса домов палестинских нападавших была осуждена правозащитными группами как форма коллективного наказания, применяемого к семьям подозреваемых.

Автор: Якуб Хаджич
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