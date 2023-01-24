Новые обыски и задержания в Крыму

В аннексированном Россией Крыму сегодня с 4 часов утра прошли новые обыски у крымских татар. Жители Джанкойского района сообщили «Крымской солидарности» о действиях российских силовиков по нескольким адресам.

Так, обыски прошли у Экрема Кроша в селе Ближнегородское, у Айдера Асанова и Рефата Сейдаметова в селе Тимофеевка, у Османа Абдуразакова в селе Днепровка, у Лемана Зекирьяева и Халила Мамбетова в Джанкое.

Экрем Крош – родной брат активиста и политзаключенного Энвера Кроша. Осман Абдуразаков – брат политзаключенного Эдема Бекирова из «джанкойской группы» в «деле крымских мусульман».

Экрем Крош занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Леман Зекирьяев и Осман Абдуразаков – строители.

Всех шестерых задержали и увезли в управление ФСБ России в Крыму. Им теперь грозит обвинение в «терроризме». Об этом «Крымской солидарности» рассказала супруга одного из задержанных – Экрема Кроша, Амиде.

По ее словам, не менее 10 вооруженных российских силовиков пришли с обыском в 4 часа утра. Амиде Крош утверждает, что они подкинули «запрещенную» литературу.

«И статья сказали – 205-я ( т.е. "террористический акт" – ГИ)», – сообщила Амиде Крош.

В декабре прошлого года в Джанкойском районе прошла серия обысков. Так, 15 декабря 2022 года в селе Медведевка Джанкойского района Крыма прошел обыск у крымского татарина Мустафы Мурахаса – российские силовики искали «запрещенные предметы».

16 декабря 2022 года российский провластный телеграм-канал «Mash на волне» сообщил, что у 59-летнего жителя Джанкойского района Александра (фамилия не указана) нашли взрывчатые вещества. По версии российских силовиков, он собрал их со склада в Майском, где 16 августа произошлы взрывы.

19 декабря 2022 года в селе Медведевка Джанкойского района Крыма российские силовики провели обыски в домах крымских татар, проживающих в этом селе. Сообщалось о задержании Эрнеста и Марлена Ахаевых. Впоследствии их отпустили.