Убийство Курбана Далгатова: новое преступление силовиков

Житель Махачкалы Курбан Далгатов, задержанный силовиками, умер от пыток, считают родственники мужчины. МВД Дагестана после проверки подтвердило, что он получил травмы перед смертью.

Как сообщает "Черновик" Далгатов умер 20 января после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району.

Родственники Далгатова предполагают, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца", говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания. "Силовые структуры проводят проверку по данному факту", - отмечается в публикации.

По данным полиции, вечером 20 января на улице Омарова произошел конфликт между двумя мужчинами, и один из них применил оружие, выстрелив в оппонента несколько раз. Пострадавший был доставлен в больницу, а стрелявшему удалось скрыться с помощью 35-летнего мужчины. Позднее местонахождение этого 35-летнего мужчины - Курбана Далгатова - было установлено, и он был доставлен в ОВД, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

"В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение. Несмотря на предпринятые меры, медиками была констатирована смерть мужчины. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного", - сообщило МВД.

Сообщается, что родственники, совершившие ритуальное омовение тела, были шокированы от увиденного: следы пыток в виде гематом были обнаружены по всему телу, на руках видны кровоподтеки, которые говорят, что Далгатов был связан руками за спину, также найдены следы от ударов электрошокером.

Правозащитник Гасан Гаджиев напоминает, что это не первый случай убийства и пыток на территории Советского РОВД Махачкалы.

8-го декабря 2006 года в Советский РОВД был доставлен 22-ух летний житель Махачкалы Надыр Магомедов. Причиной задержания послужил конфликт в мечети, который произошел с участием Надыра. Перед входом в райотдел Надыра избили сотрудники полиции, так что кровь от избиения увидели родственники задержанного, когда пришли его навестить. Брат увидел Надыра в шоковом состоянии со следами побоев. После того как Надыру передали еду, родственники отправились за его документами. Сотрудники на тот момент еще милиции сообщили, что Надыр напал на них и они были вынуждены оказать сопротивление.

В итоге полицейские не отпустили Надыра домой в этот день, а уже на следующий день родственники узнали о том, что Надыр мертв. В горле у убитого был найден целлофановый пакет, который стал причиной удушения. Работники РОВД не усмотрели в смерти Надыра причин насильственной смерти и сообщили, что ему "стало плохо". Вскрытие тела провели без родственников, но они потребовали повторного вскрытия вместе с адвокатом и с видеосъемкой. При повторном вскрытии выяснилось, что зачем-то убитому поместили мозг в полость живота…

20-го января 2017 года из окна четвертого этажа Советского РОВД выпрыгнул задержанный 23- летний житель Махачкалы. От падения он получил тяжелые травмы, но остался жив. Причиной задержания было подозрение в участии в драке.

6-го февраля 2021 года в здании Советского РОВД произошло убийство бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Капланова расстреляли сотрудники Росгвардии братья Курбановы прям в кабинете начальника уголовного розыска. Каждый из стрелявших выпустил по полной обойме патронов, в общей сложности 36 пуль. Вначале уголовное дело было возбуждено по ст. 105 ч. 2 (убийство, совершенное группой лиц) на статью 107 (убийство в состоянии аффекта) УК РФ. В августе 2022 года братьев Курбановых выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

В общем, как говаривал некогда русский писатель Эдуард Лимонов, "в одном нашем отделении милиции/полиции экстремизма за ночь происходит больше, чем за всю историю запрещенных экстремистских организаций". Ничего не меняется, запрещают "экстремистские" сборники хадисов, воюют с "нацистами" на чужой земле, а люди пачками гибнут по прежнему от рук тех, кто их должен защищать.