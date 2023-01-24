В России запретили комментарий на "Сорок хадисов" имама Навави

Ростовский областной суд подтвердил признание экстремистской книги "Комментарий к сборнику имама ан-Навави "Сорок хадисов", сообщает Кавказ.Релии.

Ответчиком по делу выступал предприниматель Супи Ярахмедов, продававший экземпляры книги рядом с соборной мечетью.

В августе 2021 года управление ФСБ по Ростовской области выявило в открытой продаже книгу комментариев к сборнику "Сорок хадисов", вышедшую в 2015 году в московском издательстве "Умма". ФСБ указывает, что оригинальное издание было ранее запрещено решением суда в Свердловской области.

"Согласно экспертному заключению… в указанной книге имеется информация побудительного характера, содержащая побуждение к насильственным действиям против лиц определенной религиозной принадлежности (не мусульмане)", – утверждается в материалах дела.

В октябре 2022 года суд в Ростове-на-Дону удовлетворил иск прокуратуры, признав комментарий к сборнику "Сорок хадисов" экстремистским изданием и запретив его распространение на территории России. Ростовский областной суд согласился с этим решением, теперь оно вступило в законную силу.

Сборник "Сорок хадисов" имама ан-Навави (1233-1278) входит в число самым известных и распространенных книг за всю историю мусульманской цивилизации. Этот небольшой свод хадисов охватывает основы ислама.

Что касается шарха, то в данном случае речь идет о комментарии саудовского шейха Абу Абдуллаха Мухаммада ибн Салиха ибн аль-Усеймина, (1929-2001).