Германия депортировала в Таджикистан сына известного оппозиционера. Ему грозят пытки и тюрьма.

Абдулло Шамсиддин, сын политического деятеля и высокопоставленного члена Партии исламского возрождения Таджикистана Шамсиддина Саидова, был экстрадирован в Таджикистан полицией Германии. На родине ему грозит уголовное преследование, пытки и длительный тюремный срок. Об этом проживающий в Европе оппозиционер сообщил изданию «Бомдод».

По словам лидера ПИВТ, его сына Абдулло Шамсиддина утром 18 января посадили на самолет по маршруту Дюссельдорф — Стамбул. Оттуда таджикистанца отправили в Душанбе вечерним рейсом «Турецких авиалиний».

Шамсиддин Саид подчеркнул, что в отличие от него самого, сын не занимается политикой. Абдулло с женой и двумя детьми обосновался в немецком Дортмунде, где работал в компании по установке электронных дверей.

Однако, как рассказал член ПИВТ, по неизвестным причинам полиция задержала его сына 12 декабря прошлого года. Причем в тот же день Абдулло Шамсиддина должны были депортировать в Таджикистан — его отвезли в Мюнхен, откуда осуществлялся рейс перевозчика «Сомон Эйр» в Душанбе. Но почему-то тогда сын не улетел и остался в Европе, добавил оппозиционный политик.

С того момента таджикистанец находился в спецприемнике в городе Дюссельдорфе. Срок его содержания истекал 18 января, после чего власти Германии должны были либо отпустить задержанного, либо депортировать на родину.

Правозащитник Фарход Одинаев сообщил 18 января, что документы Абдулло Шамсиддина были предоставлены в Европейский суд по правам человека. «Нам стало известно, что Абдулло будет депортирован, сейчас он находится в аэропорту. С нами связался также его адвокат и сказал, что не может найти своего подзащитного», добавил он.

Власти Германии ситуацию с депортацией сына таджикского оппозиционера не комментируют. Некоторые германские СМИ сообщили, что повторное прошение Абдулло Шамсиддина о восстановлении статуса просителя убежища было отклонено.

Портал taz.de 12 января написал, что Абдулло Шамсиддин опасается ареста по прибытию в Душанбе. «Он опасается пыток, но больше всего боится, что никогда не увидит жену и детей», отмечает портал.

Ранее сообщалось, что Абдулло Шамсиддин 13 декабря 2022 года будет выслан из Германии в Таджикистан. Но депортация была отложена. Правозащитник Фарход Одинаев тогда сказал, что «после обращения адвоката Абдулло Шамсиддина, протеста оппозиции и немецких коллег задержанного, его депортация временно приостановлена». Одно из местных изданий сообщило, что в тот день Абдулло Шамсиддин разбил свой нос и поэтому депортация была отложена.

Это не первый случай, когда Таджикистан добивается депортации своих граждан и уроженцев страны. В феврале 2022 года проживающий в Москве Ораз Вазирбеков сообщил, что таджикистанская спецслужба «объявила на него охоту» после того, как несколькими месяцами ранее активист организовал в России митинг против жесткого подавления демонстраций в Горном Бадахшане. По его словам, власти могли аннулировать его российский паспорт и насильно отправить на родину.

В июле Вазирбеков пропал в аэропорту «Домодедово», а спустя несколько дней появилась видеозапись, где он признается, что добровольно решил вернуться в Таджикистан.

В ноябре суд в Душанбе приговорил активиста к 16 годам колонии за организацию экстремистского сообщества и призывы к насильственному свержению конституционного строя республики.