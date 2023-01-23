Марокко передало Украине два десятка танков

Армия Марокко передала Украине танки Т-72Б, прошедшие модернизацию в Чехии на ремонтной линии мастерских компании "Экскалибур". Около двух десятков единиц техники уже используются на поле боя против российских оккупантов.

Об этом сообщает алжирский сайт MENA Defense.

"Неделю назад на поле боя было отправлено около двадцати единиц, и они были видны во время визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы в мастерские армейской компании "Экскалибур" в Штернберке, где проводилась их модернизация", — говорится в сообщении.

Отмечается, что точное количество единиц передаваемой техники неизвестно. По данным издания, в марокканской армии было 148 Т-72, ​​136 Т-72Б и 12 Т-72БК из резервов белорусских вооруженных сил, которые страна закупила двумя партиями в 1999 и 2000 годах.

"Решение Марокко о поставках оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита "Рамштайн" для Украины, который состоялся 26 апреля 2022 года и был организован США. На этом саммите Тунис и Марокко были единственными двумя странами, представлявшими Северную Африку. Тунис направил к тому времени два грузовых самолета в аэропорт Жешув в Польше, который централизует материально-техническую помощь Украине, а Марокко, похоже, следовало его примеру, отправив не гуманитарную помощь, а явное оружие", — отмечается в публикации.

Журналисты пишут, что на фотографиях, сделанных во время визита премьер-министра Чехии от 9 января, можно увидеть старые марокканские танки на ремонтной линии. Учитывая снимки, авторы публикации предполагают, что Марокко не имело возможности поддерживать технику в состоянии, пригодном для использования.

"Глубокое обновление шасси танка указывает на то, что они содержались в очень плохом состоянии, и что у Марокко нет средств для их поддержки в пригодности. С другой стороны, мы отмечаем, что башни (которые, видимо, не использовались) остались в том состоянии , в котором они были получены из Марокко, и были сохранены в своем первоначальном песочном цвете", - пишет MENA Defense.

Напомним, что передача танков состоялась именно тогда, когда Украина остро нуждается в этом виде оружия и лоббирует поставку танков от западных союзников. Марокко на сегодняшний день является единственной африканской страной, оказывающей военную помощь Украине.