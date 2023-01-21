Борода и извилины "русского воина"

Дискуссия недели этой недели в российской околовоенной общественной (или наоборот военной околообщественной) среде - допустимость ношения бород "участниками Специальной Военной Операции в зоне ее проведения".

Или наоборот недопустимость, как следовало из сообщений ряда "военкоров" о том, что "участникам СВО" от ее командования поступили инструкции о запрете ношения бород, а также пользования мобильными телефонами и личным транспортом.

В ответ на волну негодования за запрет бород вступился генерал-лейтенант в отставке, ныне депутат Госдумы Виктор Соболев, который обосновал его требованиями армейского устава. В ответ на это Рамзан Кадыров обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом отправить самих противников бород и "в зону СВО", сославшись на то, что 99,9% ее участников из числа членов его подразделений носят бороды.

После этого Соболев посетил подразделения "дорогого БРАТА" и написал:

"Я был на смотре готовности полка и трех батальонов Чеченской республики. Это прекрасно экипированные, со знаками различия, прекрасно вооруженные и обученные воины. Все они с бородой. Я говорил о том, что солдат должен выглядеть солдатом. С бородой или без бороды — неважно. И, безусловно, должен уметь воевать".

Казалось бы, на этом конфликт должен был быть улажен, но не тут-то было. Взяв небольшую паузу, после нее Соболев предложил запретить ношение бороды всем военнослужащим российской армии кроме служащих подразделений, находящихся в Чечне, неважно, несут они службу на ее территории или за ее пределами. Иначе говоря, предложил запретить ношение бороды в российской армии всем кроме кадыровцев.

В поддержу брадоборца Соболева выступил другой бывший советский енерал и тоже депутат Виктор Заварзин. Он в свое время руководил броском русской солдатни на Приштину - ставшим легендарным в России, но абсолютно бессмысленным мероприятием, не имевшим никаких последствий для мировой политики. По мнению енерала, "русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину".

Что тут интересно? Сразу много. То, что сами русские в этой стране традиционных ценностей и скреп автоматом лишаются права на бороду, это ладно - их вообще никто никогда ни о чем не спрашивает. При этом, по логике Заварзина, в российской армии воюет только "русский воин", что весьма удобно - ведь русский это тот, с кем можно не считаться. Фактор наличия в России пресловутых 20 миллионов мусульман, из которых сейчас активно рекрутируется пушечное мясо, военным гениям "русского мира" в голову не приходит. Но когда возникает какое-то препятствие в виде протеста Кадырова, проблему предлагается решить методом исключения - "нельзя никому кроме "этих", им можно".

То есть, как мусульмане, которым борода в виде исключения может быть дозволена, рассматриваются только кадыровцы, которым так уж и быть можно разрешить то, что не позволено "русским воинам" и остальным мусульманам. По какой логике? По такой! Ведь Кадырову удалось занять такую нишу (обеспечения империи ценным силовым ресурсом), в которой ему позволяется устанавливать свои порядки. А остальным не удалось, а значит, с ними можно не считаться.

Вот такие интересные изгибы русскомирной мысли можно наблюдать на примере этой ситуации. Хотя, в остальных они примерное такие же...

Ну а если серьезно, мы со своей стороны предлагаем запретить участвовать в "СВО" и вообще служить в российских силовых структурах не только тем, кто носит бороды, но и тем, кто считает себя мусульманами, хочет делать на службе намаз, не есть свинину и т.д. Гоните всех этих басурман куда подальше - нечего им там нарушать армейский устав и негативно влиять на индивидуальное внутреннее состояние русских воинов!