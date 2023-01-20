Иран не признает аннексию Крыма и Донбасса

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в интервью турецкому телеканалу TRT World рассказал, что его страна не признает аннексию Крыма и оккупацию территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины», — сообщил Абдоллахиан. Он также добавил, что «война в Украине — это не решение». По словам главы МИДа, такая позиция связана с желанием Ирана быть последовательным.

В октябре американские СМИ сообщали, что Иран поставляет России дроны для ведения войны в Украине. В начале ноября Абдоллахиян подтвердил эту информации, однако добавил, что Тегеран передавал Москве лишь «небольшое» количество дронов еще до начала войны.

Отказ Ирана признать российскими оккупированные региона Украины может показаться контринтуитивным, учитывая общие интересы и фактический союз Тегерана и Москвы. Однако, если смотреть на это здраво, у Ирана нет ни одной причины для того, чтобы так открыто поддерживать российское наплевательство на международное право.

В самом деле, что это даст Ирану? Россия не перестанет покупать иранские беспилотники, потому что нуждается в них. И она не откажется продавать свое оружие Ирану, потому что нуждается в его деньгах и оружии. С другой стороны, есть множество вопросов в которых Ирану не выгодно потакать российскому прецеденту. Это и Палестина, и Сирия, да и собственно сам Иран (с оглядкой на разворачивающееся восстание) может быть куда более хрупким, чем оказалась Украина. И тогда настанет черед ему уже отстаивать свою территориальную целостность.