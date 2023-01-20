Амир Магас приговорен к третьему пожизненному

Уроженец Ингушетии Али Тазиев, известный как амир Магас, приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Такое решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Тазиева признали виновным в нападениях на силовиков, военнослужащих и жителей Ингушетии в 2009-2010 годах, передает ТАСС.

Тазиев был влиятельным командиром кавказских повстанцев вплоть до своего задержания в 2010 году. Группировка, создание которой ему вменяется, – это "Вилайят Галгайче" ("ингушский сектор кавказского фронта" при организации "Имарат Кавказ"). По версии следствия, Тазиев возглавил ее в 2007 году, с целью создания независимого государства с шариатской формой правления.

Это уже третий пожизненный срок бывшему лидеру ингушских повстанцев. Первый приговор ему вынесли в 2013 году сразу по нескольким обвинениям, в числе которых подрыв пассажирского автобуса, покушение на бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и теракт на территории назрановского РОВД.

Второй пожизненный срок амир Магас получил в 2015 году – согласно официальной версии, за то, что в начале 2004 года он примкнул к группе Шамиля Басаева и собирался участвовать в совершении теракта в Ингушетии "с целью изменения территориальной целостности Российской Федерации".

В 2021 году Тазиеву отказали в рассмотрении его дела с участием присяжных. Тот объяснял свою просьбу недоверием Южному окружному военному суду, который в 2013 году и в 2015 году вынес ему два приговора.

Интересно, что Тазиев дважды попадал в список влиятельных мусульман мира: в 2009 и 2010 годах. В рейтинге королевского исследовательского центра Иордании он был назван "политиком", а его деятельность описывалась как "попытка создать свободное исламское государство на южной границе России". Так и запомним.