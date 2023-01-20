Израиль отменил строительство новых поселений на Западном берегу из-за давления США

Израильское правительство в среду отменило или отложило план строительства 100 строительных объектов в поселениях в оккупированном Восточном Иерусалиме из-за давления со стороны своего союзника США.

По сообщениям израильских СМИ, отмена произошла накануне визита в Израиль советника по национальной безопасности США Джейка Салливана.

Израильский Канал 12 сообщил, что о строительных проектах в поселении Ноф-Цион в Восточном Иерусалиме должно было быть объявлено во время визита Салливана, но их отменили в последнюю минуту по запросу посольства США в Израиле.

Израильское издание добавило, что муниципалитет в Иерусалиме согласился с решением по согласованию с правительством, чтобы не вызывать «смущения» у своего американского союзника.

Газета «Гаарец» сообщила, что местный комитет по планированию и строительству муниципалитета Иерусалима снял расширение поселения с повестки дня в среду в последнюю минуту, что совпало с визитом в США.

В ноябре прошлого года ультраправый премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность во главе правительства, которое считается самым экстремистским в истории Израиля.

В его коалицию входят лидеры поселенцев, которые выступают с расистской риторикой против палестинцев и обещают увеличить строительство поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, что является незаконным в соответствии с международным правом.

Остается неясным, является ли решение о прекращении строительства временным или постоянным.

Салливан прибыл в Израиль в среду, где он встретился с президентом Исааком Херцогом, положив начало переговорам, которые The Times of Israel описала как «направленные на разработку исходной линии с новым жестким правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху».