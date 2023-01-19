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Иорданского посла не пустили в Аль-Аксу

19 января в 15:42 Якуб Хаджич 0

Во вторник  израильские силы задержали посла Иордании в Израиле у входа в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, что вызвало осуждение со стороны Аммана.

Хасана Маджали остановили у Баб аль-Асбат (Львиные ворота), ведущих к мечети, и попросили предоставить разрешение на посещение этого места. 

По сообщениям палестинских СМИ, посланник ушел в знак протеста.

Израильская полиция заявила, что не отказывала Маджали во въезде, сообщает Times of Israel. 

Она добавила, что офицер на месте происшествия не узнал Маджали и просил разъяснений у своего командира, что привело к задержке. 

Напомним, что мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, одно из самых святых мест исламской цивилизации, находится под опекой Иордании.

Амман недавно предупредил, что Израиль под руководством нового крайне правого правительства пытается изменить статус-кво в этом месте. 

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что во вторник вызвало посла Израиля в Аммане для переговоров по поводу инцидента. 

«Мы направили послу письмо с решительным протестом для передачи его правительству», — говорится в заявлении министерства.  

«Правительство Иордании осуждает любые меры, направленные на вмешательство в дела мечети Аль-Акса», — говорится в сообщении. 

Депутат парламента Иордании Халил Аттия назвал «запрет» Маджали въезда в Аль-Аксу «провокацией».

«Это провокационная агрессия и прямое посягательство на опекунство Иордании, это опасный прецедент», — сказал он.

В рамках многолетнего соглашения между Израилем и Иорданией — хранителем исламских и христианских объектов в Иерусалиме — дела мечети должны быть исключительной ответственностью Вакфа, совместного иорданско-палестинского исламского фонда.

В соответствии с соглашением, обычно называемым статус-кво, мусульманам должно быть разрешено входить в мечеть без ограничений, в то время как немусульмане могут посещать мечеть после одобрения вакфа. 

Израильские власти неоднократно нарушали положения соглашения и способствовали визитам поселенцев и ультранационалистов без одобрения вакфа. 

Израильскую полицию недавно обвинили в том, что она закрывает глаза на еврейские молитвы, происходящие во дворах мечети, что, как предупреждают палестинцы и иорданцы, является опасным нарушением статус-кво. 

Также во вторник назначенный вакфом директор мечети Аль-Акса шейх Омар аль-Кисвани был остановлен израильской полицией у одного из входов, подвергнут краткому допросу и обыску.  

Ранее в этом месяце израильская полиция вызвала на допрос шейха Икриму Сабри, имама мечети Аль-Акса. 

Автор: Якуб Хаджич
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