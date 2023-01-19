Иорданского посла не пустили в Аль-Аксу

Во вторник израильские силы задержали посла Иордании в Израиле у входа в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме, что вызвало осуждение со стороны Аммана.

Хасана Маджали остановили у Баб аль-Асбат (Львиные ворота), ведущих к мечети, и попросили предоставить разрешение на посещение этого места.

По сообщениям палестинских СМИ, посланник ушел в знак протеста.

Израильская полиция заявила, что не отказывала Маджали во въезде, сообщает Times of Israel.

Она добавила, что офицер на месте происшествия не узнал Маджали и просил разъяснений у своего командира, что привело к задержке.

Напомним, что мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, одно из самых святых мест исламской цивилизации, находится под опекой Иордании.

Амман недавно предупредил, что Израиль под руководством нового крайне правого правительства пытается изменить статус-кво в этом месте.

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что во вторник вызвало посла Израиля в Аммане для переговоров по поводу инцидента.

«Мы направили послу письмо с решительным протестом для передачи его правительству», — говорится в заявлении министерства.

«Правительство Иордании осуждает любые меры, направленные на вмешательство в дела мечети Аль-Акса», — говорится в сообщении.

Депутат парламента Иордании Халил Аттия назвал «запрет» Маджали въезда в Аль-Аксу «провокацией».

«Это провокационная агрессия и прямое посягательство на опекунство Иордании, это опасный прецедент», — сказал он.