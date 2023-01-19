Правозащитники подтвердили похищения людей в Алхан-Кале

Правозащитный центр "Мемориал" подтвердил похищение кадыровцами около 25 жителей чеченского села Алхан-Кала 8 января, включая 14 человек, чьи имена ранее опубликовали оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO.

По информации "Мемориала", похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января и продолжались несколько часов. Кадыровцы не представлялись, отказывались отвечать на вопросы родственников о том, к каким именно подразделениям они принадлежат, похищенных мужчин они увезли в неизвестном направлении.

По состоянию на 17 января родственники так и не получили никакой информации о причинах задержания, местонахождении и состоянии похищенных. По неофициальным и неподтвержденным данным, похищенные могут находиться в отделе полиции Октябрьского района Грозного, где их держат незаконно.

Между тем, как стало известно, Чечня, по итогам прошлого года заняла третье место после Москвы и Московской области по числу людей, пропавших без вести. За прошлый год в республике объявили в розыск 1 601 человека – это 4% от всех таковых в стране. При этом население Чечни составляет всего порядка 1% от общероссийского.

В Дагестане пропавшими без вести остаются 316 человек, в Северной Осетии - 239 (в отличие от других южных регионов этот показатель здесь в прошлом году незначительно вырос), в Кабардино-Балкарии – 179, в Карачаево-Черкесии - 153, в Ингушетии – 111, в Адыгее – 107.