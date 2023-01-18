Хаймарс против кувалды: конец близок

Итак, если совсем недавно путинский Повар и глава террористической организации "Вагнер" Евгений Пригожин стал публично крошить кувалдой головы обычным русским, которые против его воли, то теперь он угрожает тем же сотрудникам администрации президента России. Вот что он сегодня заявил:

"У нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле.

Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера»".

Ну что тут скажешь? Обсуждать, как эта страна дошла до жизни такой, бессмысленно. Ведь когда мы и другие "радикалы" уже много лет подряд называли российские власти и силовые структуры, использующие методы террора и покрывающие это, террористами, некоторые читатели считали, что это преувеличение. Ведь до последнего времени как будто бы действовали какие-то внешние правила приличия и если что-то такое и делалось, то как бы неофициально, а официально государство ссылалось на законность, хотя и было понятно, что она не соблюдается.

На самом деле, чем дальше, тем больше это переставало быть так еще до этой войны, потому что многичисленными расследованиями достоверно выявлялось участие российских властей и силовиков в многочисленных актах террора и возразить им на это было нечего. А война окончательно сорвала эти маски, а Евгений Пригожин стал тем, кто окончательно похоронил в России последнюю иллюзию законности. Сперва тем, что будучи частным лицом фактически отменил ее в сфере исполнения наказаний, забирая любых преступников (включая буквально людоедов) из колоний и формируя из них свою армию. Потом тем, что его люди кувалдой разбили голову предателя, а он не только это одобрил, но и послал кувалду в Европарламент. А теперь уже он угрожает кувалдой ни кому-то, а сотрудникам администрации президента.

А сейчас вопрос к читателям, остающимся в России - если получивший от Путина карт-бланш террорист может угрожать кувалдой уже сотрудникам его администрации, то что можно говорить о вас, простых смертных? С вами тогда в таком случае вообще можно делать когда угодно и что угодно в рамках "правосудия кувалды".

Это мы пишем сейчас не для того, чтобы накошмарить, а просто для того, чтобы зафиксировать реальность, которую многие до сих пор, даже для себя боятся назвать своими именами. Что же касается нагнетания, то хотим сказать, что напротив, ночь темнее всего именно перед рассветом, и именно сейчас, когда он приобрел такой, откровенно террористический характер этот режим гораздо ближе к краху, чем тогда когда он имитировал соблюдение каких-то правил приличия.

Да, у Пригожина есть не только кувалды, но и артиллерия, авиация, опытные головорезы и мясо, которое он может кидать на захват каких-то украинских деревень, которые штурмуются по полгода, заваливая все вокруг трупами. Но он встал на тот путь, который гарантировано приведет его к уничтожению, причем, скорее раньше, чем позже.

Власти США уже заявили не только о розыске лично Пригожина, но и о противодействии его ЧВК "Вагнер" во всем мире. В этом (и только в этом!) отношении он сейчас встал в один ряд с Касимом Сулеймани или Бен Ладеном, а ЧВК "Вагнер" - с КСИР и Аль Каидой. При этом надо оговориться, что ни по идейности, ни по политическому опыту этот бывший путинский повар и обыкновенный бандит с этими фигурами и организациями и близко рядом не стоит. Но вот по тому, как к нему будут относиться - вполне.

И Касим Сулеймани, и Бен Ладен были выслежены и убиты американцами, как и многие другие их враги. В свое время россияне бравировали тем, что могут так же выслеживать и убивать своих врагов, как это произошло в свое время с генералом Дудаевым (да примет Аллах его шахаду) и даже пользовались в этом благосклонностью США и их спецслужб, так как такова тогда была политическая конъюнктура.

Так вот, эта конъюнктура сегодня изменилась и размахивающих кувалдой уже ждет ответ в виде Хаймарса, который прилетает метко - "выпускники Макеевского ПТУ" не дали бы соврать. Так что, террористическое руководство России уже не просто вступило на путь, но и активно двигается по пути, где его неизбежно ждет то, что оно в лучшие для него времена делало со своими противниками.

А нашим читателям, которые не могут этому поспособствовать, мы желаем хотя бы не становиться на этот путь с теми, кто все равно не предложит им ничего лучшего, чем кувалды или роли пушечного мяса для Хаймарсов.