Турецкие националисты собирают деньги на обратные билеты сирийским беженцам

Крайне правая Партия Победы в Турции начала кампанию по сбору средств, обещая потратить наличные деньги на автобусные билеты, которые, по ее словам, будут использованы для депортации сирийских беженцев .

«Начались продажи билетов на односторонние поездки Zafer Tourism в Дамаск», — написал в понедельник в Твиттере председатель партии Умит Оздаг. Zafer по-турецки означает «победа».

Оздаг попросил людей назвать имена сирийцев, которых они хотят депортировать, пообещав «сделать оговорку».

Хотя эта схема, вероятно, является уловкой для сбора средств, Партия Победы обещает депортировать сирийских беженцев в течение года после вступления в должность.

Партия Победы, основанная в августе 2021, известна тем, что создала шумиху в социальных сетях, выступая против присутствия сирийских беженцев.

Оздаг также профинансировал популярный фильм-антиутопию под названием «Безмолвное вторжение», выпущенный на YouTube, действие которого происходит в Турции будущего, где арабы составляют большинство, а турки составляют меньшинство в банановом государстве, управляемом федеральным правительством.

По данным ООН, Турция укрывает более 3,6 миллиона сирийцев, что делает ее крупнейшей в мире страной, принимающей беженцев, наряду с почти 320 000 беженцев из других стран. Спустя десятилетие после начала сирийской войны это привело к социальной и политической напряженности.

Оздаг утверждает, что в Турции находится 13 миллионов беженцев, не предоставляя никаких доказательств.