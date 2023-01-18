Франция хочет депортировать чеченского беженца

Франция собирается депортировать беженца из Чечни Зелимхана О., которому на родине могут угрожать пытки и внесудебная казнь., сообщает издание Кавказ.Реалии со ссылкой на его близкого друга, который попросил об анонимности в целях безопасности.

Зелимхан О. отбывал наказание во французской тюрьме за участие в военных действиях в Сирии против режима Башара Асада. Он утверждает, что 44-летний Зелимхан О., студент факультета истории и политики Реннского университета, невиновен во вменяемом ему преступлении, так как не участвовал ни в одной из групп, признанных ООН террористическими.

Депортировать Зелимхана О. должны сразу после освобождения из тюрьмы - весной 2023 года.

"У властей Франции действительно есть планы депортации Зелимхана О., - подтвердила руководитель правозащитной французской организации Comité Tchétchénie Паскаль Шодо. - Франция собирается выдворить его так же, как и всех остальных, кто отбывал наказание, связанное с лишением свободы. Но в данный момент депортация невозможна из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Францией, которое прекратилось после начала войны".

В исправительном учреждении, в котором содержится Зелимхан О., информацию о его возможной депортации оперативно не могут подтвердить.