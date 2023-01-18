Марокко укрепляет военные связи с Израилем

Армия Марокко заявила во вторник, что договорилась с Израилем об укреплении военного сотрудничества, в том числе в области разведки и кибербезопасности, после встреч по вопросам обороны в Рабате.

Две страны «договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и расширении его на другие области, в том числе в области разведки, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы», говорится в заявлении Королевских вооруженных сил Марокко.

Объявление во вторник последовало за первым заседанием комитета по мониторингу марокканско-израильского оборонного сотрудничества в марокканской столице.

На двухдневной встрече обсуждалось военное сотрудничество, в том числе в сферах «логистики, обучения, приобретения и модернизации техники».

Две страны нормализовали отношения в 2020 году после аналогичных соглашений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Нормализация вызывает большие споры в арабском мире и за его пределами, а палестинцы считают это предательством своего национального дела. Граждане Марокко также выразили несогласие со сделкой и поддержку дела палестинцев.

В обмен на нормализацию отношений Марокко с Израилем США признали суверенитет Марокко над спорным регионом Западной Сахары.