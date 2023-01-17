Полиция Бангладеш издевается над беженцами-рохинджа - HRW

Элитное полицейское подразделение Бангладеш занимается «безудержным» вымогательством, преследованием и неправомерными арестами беженцев рохинджа, которых ему было поручено защищать, сообщает международная правозащитная организация HUman Rights Watch.

Батальон вооруженной полиции (APBn) действует в лагерях, в которых проживает почти миллион представителей меньшинства без гражданства, большинство из которых бежали из соседней Мьянмы после военных репрессий, которые в настоящее время являются предметом расследования геноцида, проводимого Организацией Объединенных Наций.

Беженцы и гуманитарные работники рассказали правозащитникам, что их безопасность ухудшилась после того, как подразделение взяло на себя ответственность за безопасность лагеря в 2020 году.

«Из-за злоупотреблений со стороны полиции в лагерях Кокс-Базар беженцы-рохинджа страдают от рук тех самых сил, которые должны их защищать», — сказала исследователь HRW Asia Шайна Баухнер.

Правозащитная группа заявила, что поговорила с десятками беженцев-рохинджа, проживающих в обширной и переполненной сети лагерей на юго-востоке Бангладеш, и задокументировала не менее 16 случаев серьезных злоупотреблений со стороны офицеров батальона.

Полиция требовала огромных взяток и угрожала беженцам арестом, если они не заплатят, говорится в отчете HRW, добавляя, что семьи часто были вынуждены продавать золотые украшения или занимать деньги, чтобы освободить несправедливо задержанных родственников.