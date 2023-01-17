Полиция Бангладеш издевается над беженцами-рохинджа - HRW

Элитное полицейское подразделение Бангладеш занимается «безудержным» вымогательством, преследованием и неправомерными арестами беженцев рохинджа, которых ему было поручено защищать, сообщает международная правозащитная организация HUman Rights Watch.
Батальон вооруженной полиции (APBn) действует в лагерях, в которых проживает почти миллион представителей меньшинства без гражданства, большинство из которых бежали из соседней Мьянмы после военных репрессий, которые в настоящее время являются предметом расследования геноцида, проводимого Организацией Объединенных Наций.
Беженцы и гуманитарные работники рассказали правозащитникам, что их безопасность ухудшилась после того, как подразделение взяло на себя ответственность за безопасность лагеря в 2020 году.
«Из-за злоупотреблений со стороны полиции в лагерях Кокс-Базар беженцы-рохинджа страдают от рук тех самых сил, которые должны их защищать», — сказала исследователь HRW Asia Шайна Баухнер.
Правозащитная группа заявила, что поговорила с десятками беженцев-рохинджа, проживающих в обширной и переполненной сети лагерей на юго-востоке Бангладеш, и задокументировала не менее 16 случаев серьезных злоупотреблений со стороны офицеров батальона.
Полиция требовала огромных взяток и угрожала беженцам арестом, если они не заплатят, говорится в отчете HRW, добавляя, что семьи часто были вынуждены продавать золотые украшения или занимать деньги, чтобы освободить несправедливо задержанных родственников.
«Полиция обычно требовала от 10 000 до 40 000 така (от 100 до 400 долларов США), чтобы избежать ареста, и от 50 000 до 100 000 така (от 500 до 1000 долларов США) за освобождение задержанного члена семьи», — говорится в сообщении.
Один из лидеров общины рохинджа на условиях анонимности сообщил AFP, что беженцы были вынуждены платить полиции за проезд между лагерями или за вход в лагеря поздно ночью.
Баухнер призвал власти расследовать обвинения и привлечь ответственных сотрудников к ответственности.
Командир батальона Сайед Харунор Рашид назвал отчет HRW «сомнительным».
«Преступники сообщают им ложные факты, а [сотрудники HRW] сообщают о них. Это похоже на утешение преступников», — сказал он информационному агентству AFP, добавив, что подразделение проведет расследование, если оно «получит конкретные жалобы».
Полиция признает, что в лагерях, где проживают вооруженные группы и которые предположительно используются в качестве плацдармов для региональных сетей наркоторговли, вспыхнуло насилие.
По меньшей мере 20 беженцев, в том числе известные общественные деятели, были убиты вооруженными группами в прошлом году в ходе войны за территорию в поселениях.