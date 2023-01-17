Турция объявила о новом обмене пленных между Россией и Украиной

Россия и Украина при посредничестве турецкого омбудсмена Шерефа Малкоча готовят обмен, который может коснуться в общей сложности тысячи человек, передает СNN Turk. По словам Малкоча, в ходе восьми встреч был согласован трехсторонний план, в ходе которого Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец передал список из 800 имен российскому омбудсмену Татьяне Москальковой.

В то же время, Москалькова предоставила перечень из 200 человек, заявил уполномоченный по правам человека Турции Шереф Малкоч, пишет CNN Turk.

В результате переговоров стороны согласились внести около 40 изменений в определенные списки, большинство из которых касались раненых гражданских и военных. Сколько в документах было указано мирных жителей и пленных бойцов пока неясно.

По данным издания, во время встреч Лубинца и Москальковой, часть из которых прошла под председательством Малкоча, стороны согласовали трехэтапный план относительно возвращения пленных.

Турецкая сторона предложила создать "гуманитарный коридор" в Стамбуле для проведения обмена. Если Киев и Москва одобрят такое предложение, то через него смогут возвращать домой раненых гражданских и военных, пожилых, женщин, детей, принудительно вывезенных в РФ.

"Мы говорили, что нужно открыть гуманитарный коридор в Стамбуле. Мы хотим провести обмен с помощью Стамбульской платформы. Пока непонятно каким методом – воздушным, наземным или морским. Мы еще в процессе", – рассказал Малкоч.

По информации CNN Turk, после телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет встретиться с ним лично, а также с главой Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить запуск указанного "гуманитарного коридора".

Ранее в ходе переговоров Лубинца и Москальковой стало известно, что 23 украинских защитника, которых считали погибшими, на самом деле живы.

Между тем в лагере российских z-патриотов уже поднялся невообразимый вой из-за предполагаемого числа пленных - 200 россиян на 800 украинцев. Многие из них теперь сомневаются, что турецкое посредничество хоть в чем-то выгодно России.

Судите сами:

1) Стамбульские переговоры и вслед за ними отвод российских войск из оккупированных областей на севере Украины. Иные еще вспоминают, что Путин "отменил" штурм Азовстали, якобы на него надавили в Турции.

2) Зерновая сделка. Тут у z-публики есть почти консенсус, что сделка эта выгодна лишь Украине, но никак не России.

3) Обмен азовцев на Медведчука. Тут даже крыть нечем, это очевидно победа Украины, и как таковая дипломатический успех Турции.

4) Одностороннее "прекращение" огня на рождество после слов Эрдогана, призывающих Москву к одностороннему прекращению огня.

5) Ну и вот теперь обмен, где украинцы вернут себе вчетверо больше своих людей, чем отдадут россиян.

В общем, при всей нашей критичности к турецкому "нейтралитету", вынуждены признать, что очевидно часто все выглядит так, что от этого нейтралитета выигрывает больше Украина, чем Россия. Только так и должно быть.