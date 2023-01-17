Израильтяне убили палестинского ребенка

Израильская армия застрелила палестинского ребенка во время рейда на юге оккупированного Западного берега.

Министерство здравоохранения Палестины опознало мальчика как 14-летнего Омара Халеда Лютфи Хмура. О его смерти было объявлено в понедельник днем.

Министерство сообщило рано утром в понедельник, что Хмур получил серьезное ранение в голову во время рейда на лагерь беженцев Дхейше в городе Вифлеем.

Израильские силы совершили налет на лагерь незадолго до рассвета в понедельник и провели аресты, во время которых вспыхнули столкновения с палестинской молодежью.

Израильская армия заявила, что ее солдаты открыли огонь в ответ на брошенные в них камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства.

Министерство образования Палестины осудило убийство и заявило, что Хмур был учеником девятого класса в школе агентства ООН по делам беженцев в лагере.

Хмур является четвертым несовершеннолетним палестинцем, убитым израильской армией на оккупированном Западном берегу за первые 16 дней 2023 года. Он также является 14-м палестинцем, убитым израильтянами за тот же период.

Израильская армия регулярно проводит рейды, аресты и убийства палестинцев, живущих в условиях военной оккупации с 1967 года на Западном берегу.

Однако за последний год Израиль активизировал свои операции, что привело к почти ежедневным рейдам и убийствам в палестинских деревнях, городах и лагерях беженцев под знаменем сокрушительного ограниченного вооруженного сопротивления, сосредоточенного на севере оккупированного Западного берега.

Израильские силы убивали мирных жителей, противостоящих им во время рейдов, посторонних прохожих, а также палестинских бойцов. Однако большинство убитых были мирными жителями.