Днепр и Грозный: чему учит история?

Удар России по жилому дому в Днепре в центре мирового внимания последних дней. В результате этого варварского действия уже погибли 40 человек и их число продолжает расти по мере того, как под завалами обнаруживаются новые и умирают раненные.

Много лишних дискуссий было о том, случилось ли это из-за целенаправленного попадания ракеты в дом или потому, что ее сбила украинская ПВО, после чего она отлетела в дом. По сути это не меняет ничего, так как сбитие ПВО ракет абсолютно естественно, а вот нанесение ударов даже по нежилым объектам в жилой черте или возле нее, особенно в условиях, когда там не ведутся бои, по определению направлено против мирного населения и неизбежно влечет за собой такие последствия.

Так или иначе, но многим нашим читателям эти кадры напомнили разбомбленные дома и целые кварталы Грозного и других городов Чечни, а кому-то и Сирии. И вот в связи с этим хотелось бы кое о чем порассуждать.

Естественной реакцией многих украинцев на это варварство является восклицание "никогда не забудем, никогда не простим". Но опыт Грозного и Чечни говорит свидетельствует о том, что "никогда не говори никогда". Ведь прошло всего 30 лет и некоторые потомки или родственники тех, чьи дома и близких тогда уничтожали российские бомбы и ракеты, сегодня сами идут воевать за Россию против новых ее жертв или рвут за нее глотку.

Скорее всего, украинцы сейчас на это возразят "нет, с нами такого точно не будет". Но и миллионы украинцев шли служить империи, после того как она уничтожала их предков в царские или советские времена и устраивала им самые настоящие геноциды вроде Голодомора.

О чем это говорит?

Во-первых, о несовершенстве и слабости человеческой природы, любой - хоть украинской, хоть чеченской, хоть арабской, хоть шумерской, хоть какой. "Человек находится в убытке...", - говорит наш Господь в Коране (перевод смыслов), и это то, что должно предостеречь нас от национального самообольшения.

Во-вторых, это подтверждает правоту древнеримской поговорки vae victis, то есть, горе побежденным. Потому что, если ты побежден, тебе только и остается, что сжимать кулаки и челюсти и говорить, что ты не забудешь и не простишь. И иногда действительно бывает так, что из этого рождается реванш и возмездие, но нередко бывает и так, что из этого не рождается ничего кроме бессильной злобы.

Так к чему сейчас все эти размышления на фоне людского горя и дымящихся руин дома в Днепре? Они к тому, что не надо уповать на вечную память и гарантированное возмездие (в этом мире).

НАДО ПОБЕЖДАТЬ, в том числе и для того, чтобы вершить это возмездие. Но главное, для того, чтобы все эти жертвы не оказались бессмысленными и тем, кто их понес не оставалось надеяться на то, что за них отплатят будущие поколения.

Больше никаких перекладываний этой ноши на будущие поколения. Это зло должно быть уничтожено здесь и сейчас. С соизволения Всемогущего Аллаха.