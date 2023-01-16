Авад аль-Карни: смертный приговор за пользование твиттером

Согласно судебным документам, обвинения против известного проповедника из Саудовской Аравии, которому грозит смертная казнь, включают использование аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах.

65-летний Авад аль-Карни «признался» в использовании аккаунта в Твиттере под своим именем «при каждой возможности… для выражения своего мнения», как показали документы, с которыми ознакомилась The Guardian в воскресенье.

Карни был арестован в 2017 году в ходе масштабных репрессий против проповедников, ученых, журналистов, бизнесменов и других лиц.

Обвинения против него также включали создание учетной записи Telegram и обмен новостями, считающимися «враждебными» по отношению к королевству, в чате WhatsApp.

Кроме того, профессора права обвинили в восхвалении движения «Братья-мусульмане» в видеоролике.

Признания на допросах в саудовских тюрьмах часто получаются после пыток и жестокого обращения.

Через год после ареста прокурор приговорил Карни к смертной казни вместе с Салманом Аудой и Али аль-Умари .

Карни, Умари и Ауда — независимые религиозные и медийные деятели, пользующиеся большой популярностью среди саудовской и арабской молодежи.

Правозащитные группы обвиняют правительство Саудовской Аравии в повсеместном подавлении инакомыслия и свободы выражения мнений.

Репрессии усилились после того, как Мухаммад бин Салман стал наследным принцем и фактическим правителем королевства летом 2017 года.

Официальные лица Саудовской Аравии говорят, что в королевстве нет политических заключенных.

Несмотря на обещания правительства сократить количество смертных приговоров, недавнее увеличение числа казней вызвало тревогу у правозащитных групп.

По данным Европейской саудовской организации по правам человека, в прошлом году в королевстве было казнено 147 человек, в том числе отмечается массовая казнь 81 человека за один день.

Базирующаяся в Германии группа сообщает, что по состоянию на декабрь 2022 года по меньшей мере 61 человек приговорен к смертной казни, но фактическое число, вероятно, выше.

Некоторые группы опасаются, что заключенные, в том числе Карни, Умари и Ауда, могут подвергнуться массовой казни.

Насер аль-Карни, сын Авада, бежал из страны в прошлом году и попросил убежища в Великобритании после того, как власти Саудовской Аравии пригрозили ему тюрьмой или казнью, если он расскажет о своем отце.

«Мы в Саудовской Аравии исчерпали все возможные средства, чтобы освободить моего отца и остановить притеснения, которым он подвергается, но безрезультатно», — сказал он в октябре.

«К сожалению, моя страна терпит неудачу не только с точки зрения прав человека, но и во всех сферах, социальной, экономической и политической», — добавил он.