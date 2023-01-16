Дагестанские контрактники отказались воевать в Украине

Контрактники 136-й мотострелковой бригады из Дагестана отказались выполнять приказы командования в ходе войны в Украине и вернулись в пункт постоянной дислокации подразделения в Буйнакске. Об этом сообщает издание Кавказ.Реалии, ссылаясь на материалы административного дела военнослужащего Заура Батырханова, который жаловался на увольнение со службы. Точное число вернувшихся с ним из Украины контрактников не называется.

Суд установил, что в начале марта 2022 года Батырханов был отправлен на фронт, где во время погрузочно-разгрузочных работ почувствовал себя плохо. Он обратился в медицинский отряд специального назначения, но ему отказали в помощи. Впоследствии другой военнослужащий якобы передал Батырханову устное распоряжение командира убыть к месту постоянной дислокации части, что контрактник и сделал 25 марта. Прибыв в Дагестан, он обратился за медицинской помощью.

Как следует из предоставленных в суд командованием части документов, Батырханов и несколько его сослуживцев, "находясь в служебной командировке по выполнению специальных задач, отказались выполнять приказ о занятии огневой позиции в районе сосредоточений для прикрытия союзных войск". В списке отказавшихся от участия в войне Батырханова не было, но командир войсковой части пояснил, что "допустил упущение", не указав его фамилию.

В отношении Батырханова составили протокол о грубом дисциплинарном проступке, на основании которого его с военной службы уволили.

Тем не менее Махачкалинский гарнизонный военный суд частично удовлетворил заявление Батырханова, признав приказ командира войсковой части № 63354 о прекращении выплаты ранее установленных надбавок контрактнику незаконным. Досрочное увольнение тем не менее осталось в силе.

Как сообщают Кавказ.Реалии, это не единственный раз, когда военнослужащие из регионов Юга и Северного Кавказа отказываются воевать в Украине и возвращаются домой – в России их за это, как правило, увольняют из– за "неспособности к боевой службе". В такую ситуацию, к примеру, попали 115 сотрудников Росгвардии из Кабардино-Балкарии, 50 контрактников из Владикавказа и сотрудники роты ОМОН "Пластун" в Краснодарском крае. Еще около 300 военных российской базы в сепаратистской Южной Осетии избежали наказания за самовольное возвращение из Украины.