В России хотят запретить сайты Anadolu и ООН

Военная 19-я прокуратура Владимирской области, Россия, подала иск в суд с требованием признать запрещенной и ограничить доступ к информации с новостного сайта ООН www.news.un.org, следует из карточки дела на сайте Ленинского районного суда Владимира.

Кроме того, прокуратура потребовала признать запрещенными материалы сайтов aa.com.tr (турецкое информагентство Anadolu) и fmnews.ru (страница по данному адресу не существует).

Заявление поступило в производство судье Анне Рыжовой 13 января, заседание назначено на 27 января.

Также в карточке указано, что дело относится к категории "защита прав, свобод и законных интересов граждан"..." и "Речь идет о признании запрещенной информации, распространяемой через интернет-сеть."

Что именно возмутило прокуратуру в данных ресурсах, не уточняется.



По данным портала органов военной прокуратуры, 19-я относится к ракетным войскам стратегического назначения.

В общем, на кону в России стоит уже запрет сайта государственного новостного агентства Турции, которое старее самой республики, и было основана еще Мустафой Кемалем в 1920 году. Возможно и стоило бы запретить, чтобы немного протрезвить турецких чиновников, убеждающих нас всех, что "мир в Украине невозможен без учета интересов России".

Ну и запрет сайта ООН, в Совете безопасности которой Россия является постоянным членом, это тоже логичный шаг. Следующим таким шагом должно быть исключение России из СБ ООН.