Смерть Рахимова и конец эпохи: мертвые погребают своих мертвецов

Сегодня земле предали тело Муртазы, сына Губайдуллы, Рахимова, отца-основателя и первого президента постсоветского Башкортостана, одной из крупнейших республик РФ.

О роли этой личности в политике России говорит хотя бы тот факт, что на его похороны прибыл лично Путин, параноидально избегающий лишних передвижений и появления в публичных местах. Впрочем, тут он оказался верен себе - на время его прощания с телом умершего от гроба убрали почетный караул, который там находился.

Рахимов был тяжеловесом политики постсоветской России, одним из сильнейших региональных лидеров в ряду таких как Лужков или Россель, если брать все регионы, и один из немногих наряду с еще живыми Шаймиевым и Аушевым, если брать регионы мусульманские. И если говорить о самом Башкортостане, его смерть выявила разное отношение к нему.

Если русские и татары в основном вспоминали его недобрым словом за "башкирский национализм", то многие башкиры по той же причине вспоминают его с теплотой. Ведь именно при нем у Башкортостана в новейшей истории было максимум полномочий, а башкирам как титульной нации оказывалась демонстративная забота.

Да, надо сказать, что времена сегодня такие, что многие татары с ностальгией вспоминают Шаймиева, ингуши Аушева, башкиры Рахимова, а многие россияне Бориса Ельцина и "проклятые девяностые". Ведь многое из того, что было тогда, сейчас уже кажется недосягаемым - такая свобода религиозной деятельности, СМИ и политической жизни, оппозиция на площадях и в парламенте, прямые выборы глав регионов, декларации о суверенитетах и конституции республик, обязательное изучение вторых государственных языков в их школах, благожелательные отношения с окружающим миром и активное международное сотрудничество, и многое, многое другое.

Поэтому в сравнении с теми, кто все это растоптал, лидеры, с которыми все это ассоциируется, начинают вспоминаться с теплотой. Но, все это не более, чем самообман, который характерен для человеческой природы.

Ведь как бы Ельцин сейчас ни казался противоположностью Путина, именно первый привел за ручку к власти второго и передал ему всю ее полноту. И уже при Ельцине были и расстреляны парламент, и устроены бойня в Чечне, подтасованы выборы 1996 года и наконец проведена операция "преемник", для которой потребовались взрывы домов в России и вторая война в Чечне.

Точно так же, как бы Шаймиев, Аушев и Рахимов ни казались противоположностью нынешних московских маринеток в этих республиках, именно они сдали им их, разменяв их, кто на процветание своих семей и кланов, кто просто на иммунитет от преследования.

Поэтому неслучайно и то, что на похороны Рахимова прилетел лично Путин. Конечно, не от большой любви к нему, потому что это был один из тех политических тяжеловесов, которые при его, таскателе чемоданов за Собчаком к власти, были убраны в тень. Но они добровольно согласились на это, а значит несут свою долю ответственности за происходящее сейчас.

Так что, при всей выигрышности тех реалий в сравнении с настоящими, народам этой страны надо понять одно - когда такая возможность представится в следующий раз, нельзя доверять реализацию этого шанса не только лидерам, которые вышли из номенклатуры, но и целиком доверять каким бы то ни было лидерам вообще, отождествляя с ними перспективы того или иного народа или республики. Сознательным представителям народов следует объединяться вокруг общих и ясных целей, подчиняя им своего лидера и оценивая по ним его политику, а не давая ему карт-бланш делать что угодно и как угодно, потому что так надо.

Сегодня же фактически произошло то, о чем сказано: "пусть мертвые погребают своих мертвецов". И одного мертвого - Рахимова хоронил тот, кто сам уже является политическим мертвецом, а в скором времени возможно станет и физическим.

Народы же, если они хотят ожить и жить дальше, должны будут перелистнуть эту страницу и войти в то будущее, в котором их судьба уже не будет зависеть ни от плохих, ни от "хороших" диктаторов, но от их сознательности и целеустремленности, пример которой народам России сегодня демонстрирует украинская нация.