Трое палестинцев были убиты израильтянами на Западном берегу

Израильские силы убили трех палестинцев в результате отдельных инцидентов на оккупированном Западном берегу в четверг, сообщило министерство здравоохранения Палестины.

Убийства продолжили тенденцию 2022 года, который стал самым кровавым для палестинцев на Западном берегу с 2005 года.

Опасения военной эскалации на территории также вызваны инаугурацией в конце декабря самого крайне правого правительства в истории Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что 25-летний Хабиб Камиль и 18-летний Абдулхади Назал были убиты боевыми израильскими пулями в городе Кабатия недалеко от города Дженин на севере Западного берега.

Израильская армия заявила, что во время рейда по задержанию подозреваемого в Кабатии «разыскиваемый подозреваемый и еще один подозреваемый скрылись с места происшествия».

В завязавшемся бою израильские солдаты застрелили еще двух палестинцев, говорится в заявлении.

На Западном берегу, оккупированном Израилем во время арабо-израильской войны 1967 года, проживает около 2,9 миллиона палестинцев.

По оценкам, 475 000 еврейских поселенцев в настоящее время также живут в поселениях на Западном берегу, которые считаются незаконными в соответствии с международным правом.

Ранее в тот же день министерство здравоохранения Палестины объявило, что 41-летний Самир Ауни Харби Аслан был убит «пулей израильской оккупационной армии» в лагере беженцев Каландия недалеко от Рамаллаха.

Аззам Абдель Кадер, который был свидетелем рейда, сказал, что Аслан был застрелен на балконе своего дома, когда его сына задержали.

«Он кричал на солдат и сказал своему сыну: «Не бойся», — сказал Абдель Кадер AFP .

«После этого в оккупационных солдат по соседству начали бросать камни, поэтому солдаты начали беспорядочно стрелять».

Израильские военные заявили, что солдаты открыли огонь по людям, которые «швыряли камни и блоки с крыш в солдат, действующих под ними».

Скорбящие собрались в Каландии на похороны Аслана, третьего палестинца, убитого на Западном берегу за 24 часа.

Смерти в Кабатии довели число палестинцев, убитых израильским огнем с начала года, до девяти.

Восемнадцать человек были арестованы в ходе ночных рейдов со среды на четверг на Западном берегу, сообщила правозащитная группа Клуба палестинских заключенных.

В среду был застрелен 19-летний палестинец, который якобы зарезал израильтянина возле поселения на юге Западного берега.

Инцидент произошел после того, как израильские войска убили палестинца во время рейда сил в город Наблус на севере страны.

Его похороны в четверг собрали сотни скорбящих.

Среди раненых во время рейда были два палестинских журналиста.

Военные заявили, что израильские силы открыли огонь по людям, когда солдаты попали под обстрел при аресте палестинца.

По данным израильской правозащитной группы «Бецелем», в 2022 году израильские силовики убили не менее 146 палестинцев на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Число погибших в прошлом году было самым высоким с 2004 года, то есть со времен Второй интифады.