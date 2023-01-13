Назарбаев больше не "лидер нации"

Парламент Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте. Закон устанавливал за экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым статус елбасы (лидер нации), а также обеспечивал ему пожизненные привилегии и гарантии.

Сегодня на совместном заседании мажилиса и сената парламента Казахстана депутаты ожидаемо одобрили постановку на утрату Конституционного закона «О Первом Президенте — Елбасы». Принятие проекта закона о признании утратившим силу этого закона, который содержит существенные привилегии для бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, осуществляется на фоне того, что эксперты охарактеризовали политическим торгом между бывшим президентом и его ставленником, касающимся в том числе экономических интересов клана экс-президента.

Закон проведён через парламент через семь месяцев после референдума, во время которого, по официальным данным, более 77 процентов граждан страны одобрили внесение изменений в Конституцию, в соответствии с которыми первый президент Казахстана лишается конституционного статуса «елбасы» («лидера нации»).

Ранее, 10 января Конституционный суд Казахстана признал утратившим силу закон о первом президенте республики.

Утрата закона, по всей видимости, не лишит бывшего президента неприкосновенности. Назначенный в начале января на должность министра юстиции Казахстана Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов после заседания палат парламента, сказал, что для бывшего президента сохраняются «все гарантии для экс-президентов», предусмотренные в законе о президенте Казахстана, в том числе о неприкосновенности.

Но многие эксперты полагают, что после решения Конституционного суда Назарбаева могут привлечь к ответственности за события «кровавого января» 2022 года. Напомним, что год назад Казахстан охватили массовые протесты. Их жестокое подавление привело к гибели сотен человек.