Израиль и Россия: снова вместе?

Новое правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху с момента прихода к власти в конце прошлого года в первую очередь попало в заголовки газет внутри страны, а также из-за своей политики в отношении палестинцев.

Но что касается внешней политики, особенно в отношении войны российского вторжения в Украину, некоторые аналитики утверждают, что наиболее правое правительство Израиля пока склонно отклоняться от пути своих предшественников, пишет на страницах Al Jazeera колумнист Томас Фальк.

Взять первое публичное выступление нового министра иностранных дел 2 января.

Среди прочего, Эли Коэн сказал, что новое правительство будет «меньше говорить», когда речь заходит о России и Украине, подразумевая, что администрация будет избегать публичных позиций по конфликту.

Коэн также поговорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, прежде чем поговорить с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Это решение расстроило украинцев, а украинский посол в Израиле заявил, что телефонный звонок свидетельствует о том, что Израиль меняет курс при Нетаньяху.

«Разница между двумя правительствами заключается в том, что предыдущее правительство на 100 процентов идеологически симпатизировало Украине и стремилось поддерживать Украину настолько, насколько это было возможно, не вызывая полного отчуждения россиян», — говорит Джонатан Ринхольд, руководитель отдела политических исследований Университета Бар-Илан.

«Это же правительство меньше озабочено идеологическими симпатиями. Они не заинтересованы в том, чтобы демократия победила диктатуру, и они не обязательно будут рады успеху международных санкций, поскольку могут опасаться прецедента», — добавил Ринхольд, имея в виду глобальное массовое движение, настаивающее на санкциях против самого Израиля за его продолжающуюся оккупацию Палестинских территорий.

Теперь создается впечатление, что новое израильское правительство пытается послать России более позитивные сигналы, продолжая при этом свои собственные давние внешнеполитические доктрины.

«У Израиля есть два основных интереса национальной безопасности в отношении России и Украины, которые согласованы в Израиле: поддержание хороших отношений с Соединенными Штатами в общем смысле и согласие России с израильской свободой военных действий против иранских сил, ракетных пусковых установок и контрабанды оружия в Сирии», — отметил Ринхольд.

«Это требует активной координации с Россией, чтобы избежать столкновения между российскими и израильскими силами. Нынешнее и предыдущее правительства стремились сбалансировать эти цели», — добавил он.

Отношения Израиля с Россией становились все более сложными, даже трудными, из-за войны.