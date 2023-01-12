Дело крымских мусульман: 65 лет на пятерых

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым крымским татарам, обвиненным в причастности к запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир». Как сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность», им дали по 13 лет колонии.

Алим Каримов, Сейран Муртаза, Эрфан Османов, Джемиль Гафаров и Сервет Газиев обвинялись в участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК) и приготовлении к насильственному захвату власти (часть 1 статьи 30, статья 278 УК). «Крымская солидарность» отмечает, что ни оружия, ни взрывчатки у них не нашли/ Но для обвинения по этим статьям достаточно лишь участия в деятельности организации, которая входит в список признанных террористическими на территории РФ.

У стороны защиты за время процесса набралось множество претензий к качеству предварительного следствия, фактов вербовки новых сторонников вследствие ведения «даваата», регулярного посещения «халакатов» обязательных для участников «Хизб ут-Тахрир» не было зафиксировано следователями ФСБ.

Газиев и Гафаров — пожилые люди, страдающие от множества заболеваний. У 60-летнего Гафарова инвалидность II группы, а 62-летний Газиев перенес микроинсульт в СИЗО, в результате чего у него нарушилась речь. В госпитализации мужчине отказали.

Все пятеро были задержаны в Крыму в марте 2019 года во время массовых обысков у крымских татар. По подозрению в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» задержали больше 20 человек. Часть из них были активистами «Крымской солидарности», которая занимается защитой жертв политических преследований.