Amnesty International осудила израильские репрессии в отношении флага Палестины

Новые израильские ограничения на демонстрацию палестинского флага являются «бесстыдной попыткой узаконить расизм», заявила во вторник правозащитная организация Amnesty International.

В воскресенье новый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приказал командиру полиции разрешить офицерам убрать палестинские флаги, развевающиеся в общественных местах.

«Я поручил израильской полиции обеспечить соблюдение запрета на вывешивание флага ООП (Организации освобождения Палестины) в общественных местах, что является признаком принадлежности к террористической организации», — написал Бен-Гвир в Twitter.

"Мы будем всеми силами бороться с терроризмом и сторонниками терроризма", - добавил он.

После победы на ноябрьских выборах премьер-министр Биньямин Нетаньяху в прошлом месяце сформировал правительство, в котором ключевые посты заняли ультраправые союзники.

Среди них Бен-Гвир из партии «Власть евреев», который неоднократно высказывал подстрекательские замечания о палестинцах.

В заявлении, направленном AFP, Amnesty International назвала новые меры «репрессивными» и «дерзкой атакой на права на гражданство, свободу выражения мнений и свободу мирных собраний» .

В Израиле и в аннексированном Восточном Иерусалиме израильские силовики уже конфискуют палестинские флаги, что иногда вызывает насилие.

В мае прошлого года на похоронах убитой журналистки палестино-американского происхождения Ширин Абу Акле, репортера «Аль-Джазиры», израильская полиция с дубинками избила тех, кто нес гроб, накрытый палестинским флагом.

Хотя вывешивание палестинского флага не является незаконным, израильские законы запрещают публичную демонстрацию флага вражеской страны или группы, враждебной существованию Израиля.

«Израильские власти заявляют, что директива направлена ​​на прекращение «подстрекательства» против Израиля, но она принята на фоне ряда мер, направленных на подавление инакомыслия и ограничение протестов, в том числе проводимых в защиту прав палестинцев», — говорится в сообщении Amnesty.

«Ложные предлоги для этой директивы не могут скрыть тот факт, что израильские власти становятся все более безжалостными в своих попытках заставить замолчать палестинские голоса», — говорится в заявлении.