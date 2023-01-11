Пакистан даст Украине 159 контейнеров с боеприпасами

Пакистан планирует в январе отправить более чем полторы сотни контейнеров с боеприпасами для Украины через порт в Польше, а взамен может получить помощь Украины в модернизации вертолетов.

По информации источников издания, пакистанская судоходная и брокерская фирма Project Shipping планирует отправить 159 контейнеров с боеприпасами, предназначенными для Украины, из порта Карачи в порт Гданьска в Польше во второй половине января.

Судно под названием BBC Vesuvius будет перевозить снаряды калибра 155 мм, заряды для реактивных снарядов M4A2, запавшие M82 и взрыватели PDM, как утверждает The Economic Times.

Пакистан может получить украинскую помощь в модернизации своих вертолетов Ми-17, как утверждают источники издания.

Дословно: "Украинская фирма, занимающаяся производством авиационных двигателей и промышленных судовых газовых турбин, помогает в модернизации пакистанских вертолетов".

Поставщик вооружений DMI Associates работает в сотрудничестве с оборонными фирмами в Восточной Европе по передаче заказов украинских военных.

The Economic Times сообщает, что у Украины и Пакистана имеются тесные военно-промышленные связи. В частности, Пакистан закупил более 320 находящихся на вооружении украинских танков Т-80УД с полностью сформированной экосистемой их обслуживания, использования, обеспечения боеприпасами и запасными частями.

В период с 1991 по 2020 год Украина заключила с Пакистаном контракты на поставку вооружений на общую сумму около 1,6 млрд долларов. Как сообщается, Пакистан заключил сделку по ремонту своего парка Т-80УД стоимостью 85,6 миллиона долларов.

Кроме того, в прошлом году Пакистан и Украина договорились оптимизировать военные связи, в частности в сфере оборонного производства, подготовки кадров, контртеррористической деятельности и разведки.

Но подобная помощь Пакистана Украине вероятно все равно была бы трудно представима, если бы у власти по прежнему оставался пророссийский премьер-министр Имран Хан. Его отставка, на фоне также сближения России и Индии, привела к улучшению отношений между Исламабадом и Вашингтоном.

Москва на такое поведение Пакистана "обиделась" и как сообщает "Коммерсантъ", она отказала ему в скидке на нефть.

О том, что "Исламабад уверенно дрейфует в сторону Запада в украинском конфликте" говорят и российские эксперты, такие как Андрей Серенко.

Серенко также уверен, что надежды Москвы контролировать режим талибов через Пакистан тоже рухнули. Он обратил внимание на интервью "Аргументам и Фактам" секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Тот весьма жестко прошелся по талибам, совершенно не так, как с ними пытается работать МИД РФ.

По словам Патрушева США "сами создавали для достижения своих целей террористические организации, такие как «Аль-Каида», «Движение Талибан» или ИГИЛ, и сами с ними же боролись", "устраивая показательную ликвидацию лидеров террористов, как Усама бен Ладен".

По словам Серенко

"в очередной раз в публичном пространстве оценка главы Совбеза РФ в отношении афганских талибов не совпала с позицией МИД России и, в частности, спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова.

Глава Совбеза РФ также снова публично поставил знак равенства между Талибаном и ИГИЛ, тем самым, видимо, невольно подчеркнув отличие своей позиции от позиции того же Замира Кабулова и МИД РФ."

Так что Афганистан и Пакистан вероятно принесут много неприятных сюрпризов для Кремля в этом году.