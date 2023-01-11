ЕСПЧ: Россия обязана выплатить более 600 тысяч евро родственникам убитых дагестанцев

Европейский суд по правам человека взыскал с России более 600 тысяч евро в пользу 27 родственников восьмерых дагестанцев, погибших в Чечне: 480 тысяч евро — в качестве компенсации морального вреда, 129 тысяч евро — как возмещение материального ущерба, еще 15 тысяч евро пойдут на компенсацию судебных издержек. Внимание на это обратил правозащитник Павел Чиков.

Компенсация связана с делом об убийствах, которые произошли осенью 2016 года. Тогда в Дагестане в течение одной недели пропали восемь местных жителей: Ислам Магомедов, Пахрудин Махаев, Гашим Узданов, Госен Госенов, Камиль Джамалутдинов, Клыч Клычев и два Шамиля Джамалутдинова (полные тезки). Некоторых похитили вооруженные люди — это произошло на глазах очевидцев. Позднее, во время спецоперации в Чечне, пропавших расстреляли, а их тела — сожгли.

В марте 2020 года Верховный суд Чечни признал погибших виновными в нападении на чеченских силовиков. По версии следствия, дагестанцы оказывали сопротивление полицейским, которые хотели проверить у них документы. Как утверждали силовики, погибшие начали отстреливаться и в результате были убиты. Машины, в которых находились мужчины, сгорели.

Сразу после этого глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя дело, сказал, что убитые «предпринимали попытки организовать диверсии» в республике. Родственники погибших уверены, что столкновение инсценировали сами силовики.

Напомним, что Россия перестала исполнять решения ЕСПЧ после исключения из Совета Европы в марте 2022 года. Позднее Госдума приняла законопроект о неисполнении решений Европейского суда, вынесенных после 15 марта, соответствующий документ подписал Владимир Путин. Несмотря на это, ЕСПЧ продолжает рассматривать жалобы граждан России, если нарушения Европейской конвенции произошло до 16 сентября 2022 года.