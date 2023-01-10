Хотели заморозить Европу - заморозили Дагестан

Как почти уже всем сейчас стало ясно, хитрая многоходовочка российского режима, рассчитывавшего с помощью газового шантажа заморозить Европу, не удалась. Европа переживает аномально теплую зиму, Германия сообщает о том, что ее запасы газа наполнены на 90%, и ей даже удалось сэкономить в прошлом году газ. Так что Европа пережила и сейчас российским пропагандистами приходится угрожать заморозкой уже на следующий год.

Зато на подконтрольных кремлю территориях все как-то не весело. Не будет даже упоминать Донбасс, там все и так ясно. Гораздо удивительнее, что даже в тех регионах газовой сверхдержавы, которые не затронуты войной, люди мерзнут из-за отсутствия газа. Как это происходит в Дагестане например.

Как сообщает Кавказский Узел в селе Авадан Докузпаринского района Дагестана местные жители пытались заблокировать трассу, требуя решить проблему с подачей газа. Котлы отопления отключаются из-за недостаточного давления в газовой системе, проблема касается разных сел Дагестана, заявили пользователи Telegram.

Вечером 9 января несколько сот сельчан вышли на сход, жалуясь на отсутствие газа и недостаточное давление в системе.

Жители Авадана планировали перекрыть федеральную трассу, однако им помешали силовики. Тогда жители переместились в центр села.

В телеграм-канале издания опубликован ролик с места событий. Он длится всего шесть секунд. На видео видны автомобили полиции со включенными проблесковыми маячками, а также несколько фигур, но непонятно, кто это.

Аваданцы собрались возле газораспределительного пункта с требованием поднять давление газа. "Как нам сообщил представитель администрации села совместно с представителями газовой службы с жителями проведена разъяснительная беседа. После чего жители разошлись. Сотрудники газовых служб сообщают, что повышение давления газа возможно завтра (сегодня, 10 января) в связи с потеплением", - пишет телеграм канал "Что там у дагестанцеV?"

О низком давлении газа во многих населенных пунктах Дагестана сообщает телеграм-канал "СоVесть Дагестана". "Низкая температура воздуха и непрофессионализм местных газовиков является причиной низкого давления газа вообще по всему Дагестану", - говорится в сообщении на канале.

Телеграм-канал "Что там у дагестанцеV?" пишет, что в поселке Караман 2 мерзнут местные жители, так как из-за низкого давления газа отключаются котлы. Эта публикация набрала по данным на 03.30 мск сегодня, 10 января 35 комментариев. Пользователи рассказали, что аналогичная проблема и в других населенных пунктах республики.

"Не только Караман, и в Ленинкенте нету давления газа", - пишет Elena. "В Ленинкенте тоже нет давления газа и напряжения света, тоже мало отопления, еле-еле теплые батареи", - подтвердила Загидат.

23 декабря жители микрорайона Баммат заблокировали движение по федеральной трассе Махачкала - Астрахань из-за трехдневного отсутствия электричества из-за аварии. Власти пообещали дать жителям свет, после чего они разблокировали трассу.

"В Редукторном [поселке в Махачкале] тоже нет давления газа рядом с МФЦ. Маленькие дети мерзнут", - сообщила Ragimat Isaevna.

В общем, как обычно. Хотели заморозить Европу, заморозили Дагестан.