Россия не хочет обменивать крымских татар - Джемилев

Несмотря на то, что украинская сторона проводит все необходимые меры для освобождения, крымских татар, находящихся в российском плену, Россия не желает обменивать их.

Об этом в интервью QIRIM.News рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев.

Он отметил, что россияне не желают включать крымские татары в список на обмен пленными.

"У россиян нет желания обменивать крымских татар", - сказал Джемилев.

Он также рассказал о своей встрече с Управлением по делам религии Турции и его председателем Али Эрбашем, которая состоялась в Турции. По словам лидера крымскотатарского народа, на встрече был обсужден большой комплекс вопросов.

«Наша цель была ознакомление с ситуацией с Украиной, отдельное состояние и позицию мусульман в этой войне, в частности крымских татар. Также мы говорили о помощи Духовного управления единоверцам. Как вам известно муфтии РФ провозгласили фетву, что война против Украины это война против неверных якобы. Как известно, в России нет независимых духовных управлений, они говорят то, что им прикажут. Это нужно дойти до абсурда, чтобы напасть на чужую страну и назвать это священной войной. Мы говорили, что это нет ничего общего с Исламом», — рассказал он.

Джемилев добавил, что на оккупированных территориях, где живут украинские мусульмане, российские захватчики пытаются создать муфтияты и призвал турецкую сторону не иметь никаких контактов с ними.

"И с этим они согласились, в том числе, чтобы не было официальных контактов", - сказал он.

По словам Джемилева, для турецкой стороны было шоком, сколько групповых захоронений было обнаружено после освобождения оккупированных районов, и сколько детей убили оккупанты.