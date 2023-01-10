Хадж 2023 пройдет без ограничений впервые за последние годы

Саудовская Аравия объявила в понедельник, что количество паломников, которые смогут совершить хадж в 2023 году, не будет ограничено, впервые после трех лет ограничений на паломничество из-за пандемии Covid-19.

Министр хаджа и умры Тауфик аль-Рабиа заявил журналистам в Эр-Рияде, что паломничество «вернется к тому, что было до пандемии, без каких-либо возрастных ограничений», имея в виду предыдущие ограничения, которые позволяли совершить хадж лишь паломникам до 65 лет.

В 2019 году в паломничестве приняли участие около 2,5 миллионов человек, но в последующие годы, когда началась пандемия Covid-19, их количество было ограничено.

Только 1000 саудовцев совершали ежегодный ритуал в 2020 году, а в 2021 году эта цифра увеличилась до 60 000 саудовских паломников.

В 2022 году Мекку и Медину, самые святые места ислама, посетили чуть менее 900 000 паломников, в том числе около 780 000 иностранцев. Посетители должны были сделать прививку от Covid-19 и предъявить отрицательный результат теста.

В октябре 2022 года королевство приняло историческое решение разрешить женщинам совершать паломничества в хадж и умру без «махрама» или опекуна-мужчины.

В этом году ожидается большой спрос на путевки в хадж, так как многие желающие не смогли совершить паломничество в прошлые три года.