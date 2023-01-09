Ингуши встали на путь борьбы за независимость

Итак, 7 января 2023 года произошло по-своему историческое событие. В этот день в Стамбуле состоялся съезд сторонников независимости Ингушетии, участники которого учредили Комитет Ингушской Независимости (КИН).

Целями КИН заявлены консолидация ингушского общества вокруг идеи о свободе и независимости, а также сохранение культурной и религиозной идентичности и создание основы для построения независимого Ингушского государства.

Сообщается, что в съезде приняли участие известные среди ингушей общественные деятели и активисты, однако, по соображениям безопасности мероприятие имело закрытый характер, личности большинства из них пока не раскрываются, а на предоставленных организаторами фото видны лица только некоторых выступавших.

Тем не менее, анонсирована публикация ряда решений и программных материалов съезда.

Почему же в таком случае мы позволяем себе такой громкий эпитет как "историческое событие" по отношению к данному мероприятию?

Дело в том, что впервые именно ингушская общественность в лице своего национального движения провозглашает целью создание независимого государства Ингушетия.

До сих пор все ингушские организации ставили вопрос либо об Ингушетии в составе федеративной России, либо же это были сторонники вилайята Галгайче Имарата Кавказ.

Однако в начале 2023 года можно сказать, что каждый по-своему не состоялись оба этих проекта. И если об Имарате Кавказ или другом формате Общекавказского государства можно сказать, что он не состоялся еще, то о федеративной России можно сказать, что она не состоялась уже.

Да, это именно так, потому что люди, которые постоянно произносят название "Российская Федерация" и в первую очередь именно те, кто за нее на словах ратуют, на самом деле не понимают, что никакой федерацией в ней не пахнет, как не пахнет и никакими правовым государством, демократией и прочими фикциями, провозглашенными в ее конституции. А ведь долгое время ингушское движение возлагало надежды именно на то, что права республики и народа можно будет защитить в рамках возрождения в России реального федерализма, свободы национальной и религиозной жизни, политического представительства и конкуренции.

Все это не только было растоптано российской властью, но и российская оппозиция, которая по идее выступает за все это, не сделала ничего, чтобы объединиться в борьбе за все это с национальными силами народов российских республик, которые она игнорирует как несуществующие. Поэтому в такой ситуации не надо удивляться, что даже те из них, кто возлагал надежды на исправление этой страны, берут курс на независимость.

Конечно, заявить проще, чем сделать. И стратегически для ингушей создание жизнеспособного государства упирается даже не в отношения с Россией, которая сама себе подписала смертный приговор, напав на Украину, а в отношения со своими ближайшими соседями, которые в отличие от России никуда не исчезнут. И прежде всего, конечно, с братским чеченским народом, с которым надо будет уладить все территориальные разногласия, найдя формулу братского сосуществования и тесного сотрудничества.

Есть основания считать, что именно в этом направлении работа пойдет успешно, так как люди, причастные к этому мероприятию, тесно сотрудничают со сторонниками независимости Ичкерии. А значит, разумный компромисс будет найден и исламское и вайнахское братство восторжествует. Чего мы нашим братьям и желаем.