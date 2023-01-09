Боснийские сербы наградили Путина медалью

Лидер боснийских сербов в воскресенье наградил президента России Владимира Путина высшей почетной медалью за его «патриотическое беспокойство и любовь» к контролируемой сербами части Боснии.

«Путин отвечает за развитие и укрепление сотрудничества, а также политических и дружеских отношений между РС (Республикой Сербской) и Россией», — заявил президент боснийских сербов Милорад Додик на церемонии награждения в оплоте боснийских сербов Баня-Луке.

Додик, посетивший Путина в сентябре в Москве, поддерживает тесные связи с российским президентом, несмотря на войну России с Украиной. Медаль будет вручена Путину во время следующей встречи, сообщил посол России Игорь Калбухов.

«Мы считаем, что эта награда является подтверждением стратегической направленности наших отношений, направленной на укрепление дружбы нашего братского народа», — сказал он на церемонии.

То что Додик в самый разгар российско-украинской войны, когда если даже не весь мир, то по меньшей мере Европа, сплотились против путинского режима, награждает Путина орденом, говорит о главном. "Республика Сербская" должна быть ликвидирована вместе с путинским режимом. В конце концов это вопрос европейской безопасности.