Швеция не может выполнить все требования Турции для вступления в НАТО

Турция, которая в течение нескольких месяцев блокировала заявки Швеции и Финляндии на членство в НАТО, выдвинула некоторые требования, которые Швеция не может принять, заявил в воскресенье премьер-министр Швеции.

«Турция подтвердила, что мы сделали то, что обещали сделать, но она также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим ей дать», — сказал Ульф Кристерссон во время конференции по безопасности. Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу НАТО Йенса Столтенберга.

«Мы убеждены, что Турция примет решение, просто мы не знаем, когда», — сказал он, добавив, что это будет зависеть от внутренней политики внутри Турции, а также от «способности Швеции продемонстрировать свою серьезность».

И Швеция, и Финляндия, которые долгое время придерживались позиции нейтралитета и военного неприсоединения, стремятся вступить в НАТО после вторжения России в Украину.

Турция приостановила просьбы скандинавских стран о присоединении к альянсу из-за обвинений в том, что они предоставляют убежище запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК) и другим связанным с ними группам.

Большинство требований Турции касались Швеции из-за ее более прочных связей с курдской диаспорой.

Министр иностранных дел Финляндии заявил, что страна вступит в НАТО одновременно со своим соседом.

«Финляндия не торопится вступать в НАТО, поэтому мы не можем дождаться, пока Швеция получит зеленый свет», — заявил Пекка Хаависто журналистам на воскресной конференции.

В конце декабря Турция похвалила Швецию за реагирование на ее опасения по поводу безопасности, но подчеркнула, что необходимо больше, чтобы заручиться полной поддержкой Анкары в застопорившейся заявке Стокгольма на членство в НАТО.

Турция добивается экстрадиции 33 человек, связанных с курдскими группировками, которых она считает террористами. В июньском меморандуме изложены шаги, которые Швеция и Финляндия должны предпринять для решения проблем Анкары и содействия ее запросам об экстрадиции.

После соглашения Швеция и Финляндия отменили запрет на экспорт военной техники в Турцию, который был введен в 2019 году после вторжения Турции в северную Сирию, и Эрдоган приветствовал этот шаг.

Швеция столкнулась с противодействием со стороны правозащитных групп и курдских организаций, в том числе большой диаспоры внутри страны, по поводу экстрадиции курдских оппозиционеров.

Но в знак того, что Швеция движется в направлении Анкары, министр иностранных дел заявил в ноябре, что Стокгольму необходимо «дистанцироваться» от Отрядов народной самообороны (YPG) и Партии Демократического союза (PYD) из-за их связей с РПК.

«Я думаю, что важно, чтобы шведская сторона дистанцировалась от этой организации», — заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстром в интервью Sveriges Radio.

«Мы думаем, что есть сомнения и проблемы в отношении тех, кто вредит нашим отношениям с Турцией».

«Существует слишком тесная связь между этими организациями и РПК, которая является террористической организацией, внесенной в список ЕС», — сказал Биллстрем.

Комментарии примечательны тем, что YPG остается ключевым союзником США в борьбе с группировкой ИГИЛ, хотя США признают РПК террористической организацией.

«Я хочу заверить всех турок в том, что Швеция выполнит все обязательства, взятые перед Турцией в противодействии террористической угрозе, прежде чем стать членом НАТО и в качестве будущего союзника», — сказал Кристерссон.

Швеция пока санкционировала экстрадицию одного человека за мошенничество, хотя Эрдоган сказал, что четыре человека уже были депортированы в Турцию. И в Стокгольме, и в Хельсинки говорят, что решения об экстрадиции принимаются судами.