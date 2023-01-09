Кадыровцы похитили около 20 жителей Чечни

Около 20 человек были похищены силовиками в чеченском селе Алхан-Кала – причина их задержания неизвестна. Сообщается, что похищенных вывезли в Грозный, где удерживают в одной из нелегальных тюрем.

О массовых задержаниях в Алхан-Кале сообщили чеченские оппозиционные телеграм-каналы 1ADAT и NIYSO. Канал 1ADAT приводит список, в котором восемь фамилий, канал NIYSO называет имена 14 похищенных. По их мнению, эти похищения могут быть связаны с обвинениями в экстремизме.

Чеченский общественный деятель, председатель движения "Единая сила" Джамбулат Сулейманов сообщил, что к нему обратился живущий в Европе родственник братьев Солсаевых и рассказал об их похищении силовиками. По данным телеграм-канала 1ADAT, они избиты и находятся в тяжелом состоянии.

Канал NYISO сообщает, что вывезенные из Алхан-Калы местные жители удерживаются на территории Грозненского РОВД и там подвергаются пыткам. МВД по республике эту информацию не комментировало. На звонки журналистов в дежурной части РОВД Грозненского района не ответили.

Напомним, что с 2019 по 2021 год в Чечне пропали без вести 4 984 человека. Это ненамного меньше, чем в гораздо более крупных по размеру Москве и Московской области. Чечня также "лидирует" среди регионов, где пропавших находят реже всего. Из ежегодно исчезающих в республике 1 700 человек находят лишь 20-30. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии ситуация лучше, однако и там находят лишь каждого десятого. Эти сведения в конце 2021 года опубликовало государственное агентство РИА "Новости", основываясь на открытых данных МВД России.